CassanoScienza: oggi gli ultimi appuntamenti del festival scientifico del Liceo Leonardo

Volge al termine anche questa settima edizione di CassanoScienza, primo festival scientifico italiano gestito dagli studenti dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, e dedicato quest’anno al tema “Apparenze”.

Per il gran finale di oggi, giovedì 27 maggio, sono in programma le ultime due conferenze – spettacolo. Si comincia alle 16.30 con“Le apparenze (fonetiche) ingannano. Voicebooks: la piattaforma di Listening innovativa in lingua inglese con Antony Green e il prof. Domenico Bracciodieta, creatori della piattaforma che aiuta a migliorare la comprensione e l’ascolto della lingua inglese. Il secondo appuntamento è invece sempre alle 18.30, ed è promosso dal Lions Club di Cassano Scienze. A dialogare con gli studenti e con il pubblico ci sarà Alessio Perniola, fondatore di Multiversi divulgazione scientifica, che presenterà il suo “Scienza h24”. Seguirà la premiazione dei vincitori del concorso “Scienza in azione - Premio Liliana Pietroforte”, ex docente del Liceo Leonardo da Vinci, a cui è stato dedicato anche il laboratorio di fisica.

Tutte le conferenze e gli spettacoli verranno trasmessi in diretta streaming sul sito www.liceocassano.edu.it .

CassanoScienza è una manifestazione realizzata dall’IISS Leonardo da Vinci e dall’Associazione Multiversi, in collaborazione con: Comune di Cassano delle Murge; Parco dell’Alta Murgia; Fondazione Umberto Veronesi; AIRC; Lions Club di Cassano delle Murge; Club per l’Unesco di Cassano delle Murge.