Le note di Piazzolla per rendere omaggio ai nostri concittadini deceduti a causa del Covid

Ex Casa Bianca, va deserta la gara del Comune per affittare l'immobile di piazza Dante

È andata deserta la gara che il Comune ha indetto lo scorso marzo per tentare dare in fitto l’ex Casa Bianca, l’immobile comunale di piazza Dante. Al palazzo municipale, infatti, non è giunta nessuna offerta per prendere in locazione la struttura. L’amministrazione