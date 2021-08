Ultimi biglietti disponibili per il concerto di Einaudi nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia

Ultimi biglietti disponibili su ticketone.it per il concerto che Ludovico Einaudi terrà nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, presso Jazzo Pantano a Gravina in Puglia, lunedì 9 agosto alle 20.

Dopo i lunghi lockdown l’illustre compositore riparte Parco Nazionale dell’Alta Murgia e dalla natura, la parola chiave per godere a pieno dei ritmi del pianoforte e per un nuovo equilibrio che vede la luce in fondo al tunnel, come il nome del festival itinerante – Luce Music Festival – che, alla sua terza edizione, ospita Einaudi tra i protagonisti. Con Ludovico Einaudi suoneranno Federico Mecozzi alla viola e al violino e Redi Hasa al violoncello.

Luce Music Festival è cofinanziato dalla Regione Puglia e, da quest’anno, in partnership con il Parco dell’Alta Murgia per la data di Gravina, la decima tappa di un itinerario in parchi, riserve, valli e altipiani incontaminati.

Jazzo Pantano è il suggestivo palcoscenico nel quale si esibirà il pianista. Insieme a specchie, votani e pagliari è tra i manufatti rurali più rappresentativi dell’Alta Murgia, tra gli jazzi più ampi e meglio conservati del Parco.

L'area parcheggio è in prossimità dell'area concerto, raggiungibile seguendo le indicazioni per Le Murici Resort (SP 137 Gravina in Puglia - https://bit.ly/2VpN0uk).