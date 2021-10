"Festa dei Lettori" nel segno di Bice Leddomade e Nicola Surico

E' nel segno di Bice Leddomade e Nicola Surico, protagonisti della cultura a Cassano delle Murge, che si svolgerà l'edizione 2021 della "Festa dei Lettori", organizzata in tutta Italia dai "Presìdi del Libro" e a Cassano in collaborazione con l'Associazione "Officine del Sud" ed il patrocinio del Comune di Cassano delle Murge.

Appuntamento sabato 2 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la sala lettura (piano terra) della Biblioteca "Armando Perotti" di Cassano (in via Miani n. 1) per una maratona di letture: chiunque voglia potrà leggere a voce alta il brano di un libro, rifacendosi al tema generale "L'invenzione del presente", oppure ricordando le figure dei nostri concittadini scomparsi, che tanto hanno dato alla comunità dal punto di vista della produzione culturale e della diffusione della cultura oppure del tutto liberamente per il gusto di leggere e condividere quella che per tutti i lettori è una festa.