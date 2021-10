Da vent’anni l’Università della Terza Età “Giuseppe Albenzio” costituisce sul territorio cassanese un punto di riferimento importante, non solo come centro di cultura permanente, ma anche e soprattutto come luogo di incontro, di confronto, di amichevole socializzazione, mantenendo sempre centrale in tutti i percorsi formativi l’impegno, diretto ed indiretto, di rendere gli associati cittadini attivi ancora in grado di contribuire con efficacia ed entusiasmo al bene comune.

Nei difficili e lunghi mesi della pandemia, l’emergenza sanitaria e le relative misure restrittive, pur fortemente limitanti, non hanno impedito alla nostra UTE di svolgere il suo precipuo compito di promozione sociale, offrendo ai propri associati videolezioni pre-registrate, pubblicate ogni settimana, da gennaio a maggio ’21, sul nostro sito web.

Quest’anno finalmente le attività riprendono regolarmente e durante la cerimonia inaugurale dell’Anno Accademico 21/22, svoltasi giovedì 14 ottobre us, alla presenza di autorità e numerosi soci, è stato presentato alla comunità il Piano dell’Offerta Formativa “Nuovi Orizzonti per un’Umanità Responsabile e Solidale”.

Nel corso della presentazione, la presidente Utilia Maria Di Leone ha illustrato i 43 percorsi disciplinari ispirati a tematiche di estrema attualità come sostenibilità ambientale e transizione digitale; promozione culturale e interculturale, responsabilità e cittadinanza attiva; creatività, socialità, solidarietà, benessere (i corsi sono dettagliatamente illustrati sul nostro sito www.utecassanomurge.it ).

Le lezioni si terranno in presenza presso la sede storica di Palazzo Albenzio, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, e si svolgeranno dal 3 novembre ‘21 al 27 maggio ‘22.

I corsi e i laboratori attivati, insieme ai seminari e agli altri eventi programmati, offriranno risposte, strategie, riflessioni e suggestioni per accrescere conoscenze e abilità, ma anche e soprattutto per aumentare il benessere personale, in equilibrio con la natura e il territorio circostante, e il benessere sociale, in linea con la realtà multiculturale del nostro tempo.

Alla nostra UTE possono iscriversi tutti coloro che al termine della data di iscrizione abbiano compiuto il trentesimo anno di età, non è richiesto alcun titolo di studio e non vi è distinzione di sesso, etnia o fede religiosa.

Le iscrizioni si effettueranno da lunedi 18 ottobre ’21 a sabato 30 ottobre ’21, dalle ore 17:00 alle 20:00, presso la nostra sede in via Vittorio Emanuele III, n° 36.