“Puglia in fabula”, 124 racconti della tradizione orale di Cassano: domenica la presentazione

L’Associazione “La Ginestra” presenta “Puglia in fabula” una raccolta di 124 racconti della tradizione orale di Cassano delle Murge che trae origine da un più ampio repertorio di narrazioni, preghiere, proverbi, filastrocche e canti raccolti da Piero Cappelli, Francesco e Clelia Nuzzaco in un arco temporale che va dal 1984 al 2002. Storie del nostro passato che, ricercate inizialmente dagli autori sotto una spinta puramente emotiva nel tentativo di prendere consapevolezza delle proprie radici, si è trasformata in seguito in uno studio, scientifico e sistematico, della nostra tradizione orale. Uno studio fondato sulle testimonianze registrate di narratori che hanno ricostruito il filo della memoria della tradizione locale sino a ricomporre in parte le maglie della rete di relazioni attraverso la quale la trasmissione orale si sviluppava in modo vitale e creativo.

I racconti sono scritti in italiano, ma saranno recitati in dialetto dalla dott.ssa Lucia Siciliano che, da affabulatrice, ben ha accolto l’invito prestandosi così ad un’operazione non limitata alla recitazione di quanto registrato, ma mirata a riproporre le modalità delle dinamiche narrative della tradizione orale che spazia dalle fiabe alle storie boccacesche all’insegna di una ricchezza del patrimonio della nostra tradizione davvero sorprendente.

I documenti sonori dell’antologia sono fruibili anche online attraverso il fondo Cappelli-Nuzzaco acquisito dal nostro Museo del Territorio (MUTEC) e dalla Digital Library della Regione Puglia, strumenti digitali, questi, che consentono così di renderli accessibili a tutti, di metterli a disposizione di studiosi di varie discipline.

L’evento si terrà domenica 31 ottobre presso la biblioteca civica alle ore 18.00.