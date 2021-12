“Dalle letture al territorio”: un laboratorio natalizio per bambini e bambine dagli 8 ai 10 anni

“Dalle letture al territorio” è il tema del Laboratorio Natalizio che l’Associazione “Officine del Sud”, con il sostegno del Comune di Cassano delle Murge, ha organizzato per le festività natalizie, dedicato alle bambine ed ai bambini di 8-9-10 anni d’età. La lettura delle antiche tradizioni natalizie cassanesi si unirà alla conoscenza del territorio per realizzare decori, scenette, lavoretti finalizzati ad abbellire uno dei luoghi storici di Cassano ovvero il Palazzo “Miani-Perotti” e in particolare l’Ufficio Turistico che si trova in via Miani. Esperti e volontari guideranno bambine e bambini in questo percorso che farà diventare più bello e armonioso, per le festività natalizie, il nostro paese! Per maggiori informazioni è possibile chiamare i seguenti numeri telefonici (anche whatsapp): 347.534.6066 – 320.6623.746 oppure per email a associazioneofficinedelsud@gmail.com