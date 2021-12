Torna il "Presepe Vivente" a Cassano. «Un evento di luce». Ecco date e luoghi

E’ con grande emozione che annunciamo a tutta la cittadinanza il presepe vivente 2021. Un evento di luce, come dovrebbe essere il Natale per l’uomo e, non a caso, caratterizzato da innumerevoli luci lungo tutto il percorso, che unisce cultura locale e storia. L’itinerario parte da via Sanges, percorre via S. Stefano e termina in piazza Adua abbracciando così una parte del centro storico di Cassano che vivrà scene di vita contadina, antichi mestieri, canti e musiche. Storia di una civiltà contadina e antiche storie narrate dai nostri nonni, com’è nelle nostre radici, che fanno da cornice all’evento più emozionante e suggestivo dell’anno, quale la nascita di Gesù, nonché un chiaro riferimento nei personaggi della Natività, nell’ambientazione e nei re Magi al presepe di Paolo Catalano da Cassano custodito nel Santuario del Convento. L’evento si svolgerà il 18, 19, 26 dicembre e 2 gennaio dalle ore 18,00 alle ore 21,00 ed è organizzato da : “Ass. Primule Rosse”, “Fratres”, “Cap”, “Ute” e “Coop. Insieme” in collaborazione con l’amministrazione comunale che sentitamente ringraziamo (in particolare nelle persone di Annamaria Caprio e Francesco Cavalluzzi). Così come ringraziamo anche: fioraio Pietro Zeverino, fioraio Francesco Smaldino, vivaio Campanale, vivaio Pichichero e parco dei Briganti di Vito Lopane per averci sostenuto con la loro consueta disponibilità e professionalità.