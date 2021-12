Carmen Fazio, socia del Club per l'Unesco di Cassano, è tra le vincitrici del concorso Internazionale "GIOVANI PER L’UNESCO". E' la stessa associazione a comunicarlo. «Il Concorso - spiega in una nota Rossano Angiulo, presidente dell'associazione cassanese - è stato indetto per il 75^ anniversario dalla nascita dell’Unesco dal Forum Euro/africano delle Associazioni, Club e Centri per l’UNESCO; la partecipazione era riservata a giovani di età compresa tra i 12 e i 25 anni, membri di un Club Unesco italiano e mondiale riconosciuto. La finalità del concorso era quella di approfondire le tematiche oggetto del progetto UNESCO contribuendo così alla promozione, valorizzazione e diffusione dei Suoi valori. Il concorso si è tenuto online in tre fasi: dal 16 novembre (data dell’anniversario), al 30 novembre 2021. La prima e seconda fase internazionale, prevedeva lo svolgimento di quesiti a risposta multipla e domande aperte (sulla storia dell’Unesco, sulle sue figure principali e sulle priorità), in lingua inglese o francese, entro il tempo massimo di 30 minuti. La terza fase, di selezione nazionale, includeva una selezione intitolata "Immagina il tuo sogno Unesco”. Ogni concorrente giunto a questa fase, doveva realizzare un elaborato con formato a sua scelta (video, slam, poesie, disegni). Carmen ha presentato un video, con cui è risultata vincitrice a livello internazionale».

«Sono riuscita a superare tutte le prove a livello nazionale ed internazionale - afferma Carmen Fazio, emozionata -. Il mio lavoro creativo è stato la realizzazione di un telegiornale “Il mio sogno Unesco”. In questo TG ho dato le notizie che vorrei sentire nel mio futuro, sono stanca di sentire solo cattive notizie e vorrei, con l’aiuto dei miei coetanei, costruire un mondo migliore di quello che abbiamo ereditato.Il mio lavoro è stato premiato dalla giuria internazionale e sono l’unica italiana tra i vincitori nella fascia di età tra i 12 e i 18 anni., Ringrazio il Club Unesco di Cassano Delle Murge e la neo presidente Dott.ssa. Rossana Angiulo, la Ficlu, la consigliera nazionale professoressa Mariolina Simone, la professoressa Maria Paola Azzario, coordinatrice per l’Italia del progetto, per questa grande opportunità attraverso cui ho avuto modo di approfondire e studiare la storia dell’Unesco e mi sono riconosciuta negli obiettivi e priorità che persegue».

«La partecipazione e il risultato conseguito da Carmen - continua Angiulo -, rendono il Club per l’Unesco di Cassano delle Murge particolarmente orgoglioso. Carmen rappresenta la testimonianza di quanto le nuove generazioni siano attente ai valori fondanti della società, siano altresì determinati a dare il loro contributo attraverso la cultura, lo studio e la volontà di migliorare la nostra società. Rivolgiamo un particolare ringraziamento alla famiglia di Carmen che ha sostenuto, accompagnato e motivato, la nostra Socia in questo percorso, segno evidente della forza e del valore che le famiglie hanno nella crescita personale e culturale delle nuove generazioni. Augurandoci che, questo sia solo l’inizio di un percorso, lungo e proficuo per Carmen e per tutti coloro che, in futuro, vorranno partecipare alle iniziative del Club per l’Unesco di Cassano delle Murge, vi invitiamo a visionare il lavoro di Carmen».