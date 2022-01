Giornata della Memoria, Liceo e Club Unesco insieme per formare studenti "attivi e responsabili"

L'Istituto “Leonardo da Vinci” e il Club per l’Unesco di Cassano celebrano insieme la Giornata internazionale delle vittime dell’olocausto

«Ogni anno - scrivono in una nota la dirigente Chiara d’Aloja e la presidente Rossana Angiulo -, il 27 gennaio, si rende omaggio alla memoria delle vittime dell'Olocausto. Nel 2005, tale data è stata proclamata ufficialmente dall’ONU Giornata Internazionale di Commemorazione in Memoria delle Vittime dell'Olocausto, per ricordare l'anniversario della liberazione del campo di concentramento e di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau da parte delle truppe sovietiche il 27 gennaio 1945. Per non ridurre ad una dimensione puramente rituale la dimensione memoriale, l’Istituto “Leonardo da Vinci” e il Club per l’Unesco di Cassano, in occasione della Giornata internazionale delle vittime dell’olocausto, propongono agli studenti una riflessione sui tasselli che formano il mosaico della memoria, a partire dallo studio della storia e delle sue interpretazioni, per aiutarli a diventare pensatori critici, cittadini globali responsabili e attivi, che rispettano la dignità umana, rifiutano l'antisemitismo, il razzismo e qualunque pregiudizio che possa portare alla violenza e al genocidio. Partendo da una riflessione sul testo “IL RACCONTO DELLA SHOAH PER IL XXI SECOLO”, gli studenti dialogheranno con la prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani, docente di Storia della Filosofia dei Diritti Umani, dell’Università degli Studi di Bari. Obiettivo dell’incontro è quello di contribuire alla formazione di cittadine e cittadini dotati di una memoria impregnata di conoscenza e capaci di promuovere i “diritti umani universali”, per divenire partecipi protagonisti dell’Europa del futuro. L’incontro si svolgerà in presenza nell’Auditorium dell’Istituto “Leonardo da Vinci”, il giorno 18 febbraio, alle ore 11:15».