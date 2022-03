"Gli anziani nella pandemia". Una riflessione a più voci con l'UTE di Cassano

L'11 marzo 2020 l’OMS dichiarò lo stato di pandemia. Esattamente a due anni di distanza da quella inaspettata e fatidica decisione, il giorno 11 marzo 2022, alle h 17:00, presso la Sala Convegni "Gentile", via G. Marconi 1 – Cassano, si terrà la conferenza "Gli anziani nella pandemia. Riflessioni a più voci". Interverranno la prof.ssa Giovanna Da Molin, presidente onorario del Centro di ricerca CIRPAS, la dott.ssa Elita Anna Sabella, dottore di ricerca - Università agli Studi di Bari e il Dott. Giuseppe Baldassarre, direttore UOC Geriatria - Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. L’evento è stato promosso dall’Università della Terza Età - Centro di Cultura Permanente APS “G. Albenzio” di Cassano Murge, in collaborazione con il CIRPAS - Università degli Studi “A. Moro” di Bari. L’Università della Terza Età di Cassano svolge da vent’anni un'opera di evidente promozione sociale e culturale sul territorio cassanese, offrendo ai propri Soci e all'intera comunità un servizio che di fatto ha prodotto un aumento della qualità della vita degli associati, sempre più cittadini attivi e consapevoli, e ha contribuito alla valorizzazione del patrimonio culturale, delle risorse e delle tradizioni locali. Il CIRPAS (Centro Interuniversitario di Ricerca Popolazione Ambiente e Salute) conduce ricerche, oltre che nel settore storico, pedagogico, psicologico, medico, economico, statistico, sociologico, filosofico, anche nell’ambito della demografia sociale, con particolare riferimento a tre fasce di popolazione: giovani, donne, anziani. La sua azione riveste una notevole importanza dal momento che il significato della ricerca sta nell’osservare i comportamenti per valutare ciò che avviene e riflettere su ciò che potrebbe avvenire. Inoltre la pubblicazione a livello internazionale assicura una vasta risonanza delle indagini condotte e dei loro effetti. Questi anni di pandemia hanno richiamato l’attenzione della società civile sul disagio delle fasce più deboli della popolazione. Le persone in età avanzata, in primis, sono state fortemente penalizzate sia nella salute che nella sfera delle relazioni e quindi l'intento della Conferenza, oltre quello di restituire i risultati più significativi emersi dalla ricerca sul campo“Popolazione over 65: pandemia e stili di vita”condotta dal CIRPAS, è anche quello di promuovere una ritrovata biologia del benessere e una rinnovata fiducia nel futuro. Il programma dettagliato è consultabile sul sito utecassanomurge.it , sezione “Eventi”. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 328 382 6390.

Utilia M. Di Leone - presidente UTE Cassano