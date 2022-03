"Giornata Mondiale dell’Acqua", le iniziative del Club per l'Unesco di Cassano

Il Club per l’Unesco di Cassano, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, organizza due lezioni itineranti nel territorio “L’acqua sotto i nostri piedi..” «L’evento - dichiara l'avvocata Rossana Angiulo, presidente Club per L'Unesco di Cassano delle Murge - si pone l’obiettivo di far conoscere le risorse idriche del territorio cassanese e le rispettive problematiche Il giorno 26 marzo, in compagnia dell’Ing. Gianluigi Fiori, Direttore dell’Approvigionamento idrico dell’Acquedotto Pugliese percorreremo un tratto della vasta condotta d’acqua, facente parte dell’“Ciclovie dell’acqua”, e che attraversa il territorio cassanese per: il racconto della costruzione della poderosa infrastruttura; Il significato della ciclovia e i possibili scenari e modelli di turismo sostenibile a vantaggio delle comunità circostante con particolare riferimento alla parte della ciclovia del territorio cassanese. Questo appuntamento vuole essere anche l’occasione per avviare un dialogo per contribuire come comunità alla costruzione di un progetto di ampio respiro delle “ciclovie” del territorio cassanese in connessione con i territori limitrofi, per tutelare il paesaggio e farlo vivere con forme di turismo ecosostenibile in connessione con quanto già esiste. Il 27 marzo invece percorreremo un tratto di circa 6 km nella foresta di Mercadante per conoscere le sorgenti del Badessa, tratti di lama Badessa, masserie e grotte in compagnia della guida Nicola Diomede e del geologo Marco Tassielli».

Riferimento all’ambito o programma UNESCO

Giornata Mondiale dell’Acqua

Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile

Fin dal 1992, il 22 marzo è stato scelto come giorno per ricordare l'importanza e lo sfruttamento delle risorse idriche del pianeta. La Giornata mondiale dell'acqua 2022 o World Water Day , è stata indetta dall'ONU, con risoluzione A/RES/47/193 , a seguito della Conferenza di Rio, nel 1992 per sottolineare l’importanza di questa preziosa risorsa non infinita. e festeggiata per la prima volta nel 1993 Nel 2022, la Giornata mondiale dell'acqua viene celebrata con il tema "Groundwater: Rendere visibile l'invisibile" e l'UNESCO è l'agenzia delle Nazioni Unite principale. L’obiettivo è quello di promuovere l’acqua come elemento per la coesione e lo scambio fra civiltà lontane o comunque diverse. In questo ambito mira all’educazione e alla sensibilizzazione dei giovani verso la consapevolezza dei vari aspetti socio culturali dell’acqua e la gestione sostenibile delle risorse idriche. L'UNESCO contribuisce anche all'osservanza della Giornata mondiale dell'acqua nell'ambito delle attività del suo Programma idrologico intergovernativo (IHP), che opera tutto l'anno per costruire la base di conoscenze scientifiche per aiutare i paesi a gestire le proprie risorse idriche in modo sostenibile

Dal MESSAGGIO DEL DIRETTORE GENERALE..

“Man mano che il pianeta si adatta ai cambiamenti climatici e all'aumento della popolazione, le acque sotterranee giocheranno un ruolo essenziale nel soddisfare la crescente domanda di cibo e acqua potabile. Tuttavia, questa risorsa essenziale deve affrontare seri rischi, tra cui una protezione inadeguata e talvolta un inquinamento irreversibile. Per tutti questi motivi, nella Giornata mondiale dell'acqua 2022, l'UNESCO celebra questa risorsa essenziale, perché una migliore protezione e gestione delle acque sotterranee è una nostra responsabilità collettiva e nel nostro interesse collettivo." Audrey Azoulay, Direttore generale, in occasione della Giornata mondiale dell'acqua 2022