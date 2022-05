La mostra di Bansky a Bari: tutte le opere dello street artist che ha conquistato il mondo

Banksy tratta nelle sue opere la politica, lo sfruttamento minorile o l’inquinamento in modo canzonatorio. Nel teatro Margherita del capoluogo pugliese sono state esposte alcune riproduzioni dei suoi quadri. A Bari è in corso una mostra di Banksy intitolata Il Realismo Capitalista che racchiude le riproduzioni dei suoi dipinti più celebri e provocatori. Le opere sono illuminate da luci intense che fanno risaltare la loro semplicità e la loro efficacia. L’immagine qui riportata è la Virgin Mary, detta anche Toxic Mary per l’etichetta del veleno sul biberon, che rappresenta una tipica immagine della Madonna con suo figlio, esposta per la prima volta alla Turf War del 2003 dall’autore. Essa può simboleggiare sia la posizione assunta dalla Religione che la cattiva educazione impartita ai propri figli, un argomento ricorrente nei quadri di Banksy, come in Jack & Jill (Police Kids). Qui i due bambini indossano un giubbotto della polizia raffigurando un’infanzia apparentemente felice e spensierata nascondendo l’iperprotettività familiare legata alle varie preoccupazioni genitoriale. Verso la fine dell’esposizione uno schermo manda in onda un filmato riguardante la storia Banksy raccontata da un suo parente. La proiezione parla di come, sin dagli arbori, lo street artist e writer inglese avesse influenzato la gente comune, prima con la moda degli stencils, da lui utilizzati per dipingere e per firmare i suoi capolavori, in seguito con le idee e i messaggi che venivano condivisi. È anche descritto un evento che ha fatto scalpore riguardante il murale in assoluto più celebre dell’artista, ovvero Girl with Balloon. Banksy, che agiva pure negli edifici pubblici, aveva appeso nel 2018 una riproduzione di un suo stesso murale nel museo Sotheby’s che era stata messa all’asta. Poco dopo essere sta battuta per più di un milione di dollari un meccanismo nella cornice ha distrutto in buona parte la tela. Il titolo allora è passato da Girl with Balloon a Love in the bin e il suo valore, con il passare del tempo è persino aumentato. La mostra è stata visionata da molti turisti, il che fa sperare in una ripresa positiva dopo lo stop del Covid.