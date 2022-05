«La scienza è parte della nostra vita e può contribuire alla pace": con queste parole di Giuseppina Lotito, dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, ha preso ufficialmente il via l'edizione 2022 di CassanoScienza. All'inaugurazione sono intervenuti la sindaca di Cassano, Maria Pia Di Medio, la dirigente scolastica dell’ IISS “ Leonardo Da Vinci” , Chiara D’Aloja, il dirigente scolastico dell’I.C. “ Perotti-Ruffo” di Cassano, Giovanni Mariani, Alessio Perniola, direttore dell’Agenzia di divulgazione Multiversi, il vicesindaco di Acquaviva, Francesco Chimienti. In videoconferenza, oltre alla Lotito, è intervenuto anche Francesco Tarantini, presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Quella che si è aperta oggi sarà una settimana densa di iniziative, in programma dalla mattina alla sera. Oltre all’Istituto Leonardo da Vinci, gli eventi interesseranno piazza Aldo Moro a Cassano delle Murge e palazzo De Mari ad Acquaviva delle Fonti.

La seconda giornata del festival, martedì 3 maggio, parte con la conferenza di Mariavaleria Mininni, professore associato di Urbanistica dell’Università della Basilicata, dove insegna Urbanistica e Paesaggio, studiosa di agricoltura urbana e sistemi locali del cibo, ha coordinato la segreteria tecnica del piano paesaggistico della Regione Puglia (2007-2010): terrà una conferenza dal titolo: “Paesaggio e sostenibilità” (ore 9:00). In videoconferenza da Londra si collegherà Doretta Bevilacqua Gilkes, membro del progetto Foster+Partners, studio globale per l’urbanistica, l’architettura sostenibile, design e ingegneria, per parlare di “Sustainability and creativity in modern architecture” (ore 11:00). Davide di Martino, architetto laureato in ingegneria, direttore dello studio londinese di architettura, urbanistica e progettazione del paesaggio “Unagru”, terrà la conferenza “Ecology and urbanism” (ore 16:00). Da non perdere lo spettacolo “Stand up for science: ma cosa ti dice la testa” (ore 18:30) di e con Alberto Agliotti, ingegnere, giornalista e comunicatore scientifico, collabora con case editrici di saggistica scolastica e scientifica e con riviste di scienza direttore e responsabile de ”Il rasoio di Occam”, insieme a Francesco Giorda, attore, autore comico e regista, ha partecipato a numerosi progetti internazionali fra i quali Science Festival in Wroclaw.

Mercoledì 4 maggio saranno ospiti Vicky Gravinese, ex studentessa della scuola, ricercatrice e apicoltrice pugliese col suo intervento "Come le api salveranno il mondo" (ore 9:00); Francesco Giordano, docente presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Bari con la conferenza spettacolo: "Più spazio alla sostenibilità" (ore 11:00); il giornalista, divulgatore e autore televisivo Marco Ferrari, che terrà la conferenza: "Come costruire un alieno" (18:00). A seguire, l’appuntamento con “Un selfie con le stelle”, a cura del planetario di Bari. Giovedì 5 maggio, si continua con: Eleonora Macchia, selezionata tra le Top 10 candidate della XVII Edizione del premio “L’Oréal Italia Per le donne e la scienza” presenta “Donne e STEM: Sognando parità”, iniziativa proposta dal club UNESCO (ore 09.00). A seguire Antonio Ottomanelli, Anna Vasta e Giovanna de Cillis con la conferenza “Pensieri etici. Immagini di sostenibilità” (ore 11:00). Nel tardo pomeriggio, alle 18.00, Agnese Collino, premio nazionale divulgazione scientifica 2021 parlerà di “Poliomielite, la malattia da 10 centesimi”. La giornata si chiude con Alessio Perniola, direttore di Multiversi che terrà una conferenza-spettacolo: “Ecologia H24” (ore 20:00). Venerdì 6 maggio la giornata si apre con Matteo Gaspari, laureato in astrofisica e cosmologia, fumettista, che parlerà de “La scienza nel fumetto” (ore 09:00); le classi IIA e IIC del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” presenteranno il loro progetto sulla scienza a fumetti: “Science in ballons” (ore 11:00); si continua con Alessandra Castegna, professoressa di Biochimica clinica presso l’Università degli Studi di Bari, che terrà una conferenza dal titolo come “Combattere il tumore insegnando la buona educazione al sistema immunitario” (ore 16:00). Si chiude in “bellezza” con uno dei più seguiti divulgatori scientifici sui social Beatrice Mautino, biotecnologa con dottorato di ricerca in Neuroscienze e un master in comunicazione della scienza che parlerà di trucchi, inganni e bugie sui cosmetici (ore 18:00). Sabato 7 maggio si comincia con Davide Serini ex studente del liceo, ora ricercatore scientifico nell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che terrà la conferenza “Esplorando l’universo” (ore 09:00) e poi Danilo Vona, ricercatore di Scienze chimiche e molecolari presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Bari Aldo Moro, parlerà de “La biologia per produrre nuovi materiali” (ore 11:00). Nel pomeriggio, il festival va fuori dalla scuola: a partire dalle ore 18:00 inizia la fiera della scienza, che trasforma la piazza Aldo Moro di Cassano in un laboratorio all’aria aperta, dove si potrà assistere ad esperimenti ed esperienze scientifiche. L’intera cittadinanza sarà chiamata ad interagire nelle varie dimostrazioni per vivere l’esperienza in prima persona. Sempre sabato, alle 20:00, si terrà, in piazza Aldo Moro, la premiazione dei vincitori del concorso “Scienza in azione Liliana Pietroforte” e, a seguire, l’esibizione della band d’Istituto, a cura di studenti e docenti. Infine, domenica 8 maggio, la manifestazione si sposta ad Acquaviva delle Fonti a Palazzo De Mari (sala anagrafe) con l’ultimo incontro “Le meraviglie”, a cura di Ilaria Tontardini dell’associazione Hamelin (ore 16:30). A seguire, dibattito con Rocco Saldutti, presidente de “Il circolo del grillo parlante”, Raffaele Fiantanese, docente del liceo e Francesca Mastrogiacomo. A partire dalle ore 18:00, si terranno letture a voce alta nella biblioteca comunale di Acquaviva. Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso libero (per i laboratori è necessaria la prenotazione). Info cassanoscienza.altervista.org/sito/