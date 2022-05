Periodo di formazione e scambio di esperienze per otto docenti dell'Istituto Comprensivo "Perotti-Ruffo". «Nell’ambito del Progetto Erasmus 2019-1-IT02-KA101-061279 Towards an Innovative and inclusive school approvato nel 2019 - spiega la prof.ssa Anna Cantacessi, referente dell'iniziativa -, lo scorso 24 aprile un gruppo di docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado - prof. Sapone, prof. De Santis, prof.ssa Casiello, prof.ssa Tufarielli e prof.ssa Patruno - è partito per la Germania, Celle, per attività di Job-Shadowing presso la scuola Oberschule Westercelle. Nello stesso giorno due insegnanti della Scuola Primaria - l’insegnante Palmirotta e l’insegnante Lionetti Chiara - sono partite per la Spagna per attività di Job-Shadowing e Teaching-Assignment nella scuola Fundación Educativa Aci – Colegio Esclavas Scj Benirredra. «Come da progetto - continua la prof.ssa Cantacessi -, i docenti saranno impegnati per due settimane presso le nostre scuole partner all’estero. Il 2 maggio un terzo gruppo di docenti, formato dalla prof.ssa Campochiaro e l’insegnante Bongermino, è partito per la Spagna per attività di Job-Shadowing presso la scuola I.E.S. San Sebastián de La Gomera sempre per un periodo di due settimane. I periodi in sovrapposizione sono, purtroppo, la conseguenza di due anni di pandemia che ha necessariamente interrotto e modificato le tempistiche previste per l’espletamento del progetto. Gli auguriamo un soggiorno sereno e ricco di tantissime novità dal punto di vista didattico e tecnologico che saranno condivise con tutto l’IC al loro rientro».