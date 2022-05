Magna Inventio: «Grazie Cassano e "chiù mmaggiòre all'uànne ce vène”»

Chiusa la manifestazione - un vero successo in termini di partecipazione e di pubblico -, gli organizzatori di Magna Inventio fanno un bilancio dell'evento, ringraziando quanti si sono prodigati per la sua riuscita in questa nota che volentieri pubblichiamo.

Si è conclusa la seconda edizione di “Magna Inventio”, ripresa dopo due anni di “stop” dovuti alla pandemia: mesi di lavoro, incontri, problemi tecnici da superare, burocrazia, dubbi. L’accoglienza dei cassanesi, però, ha ripagato tutto lo sforzo che associazioni, enti, comunità religiose, scuole, artisti e volontari hanno profuso in questa rievocazione storica del secondo ritrovamento della Immagine della Madonna degli Angeli nella Grotta del Convento di Cassano delle Murge. Tutto è perfettibile, ne siamo consapevoli. E proveremo fin da subito a verificare ciò che è migliorabile e quello che è superfluo. Il principale obiettivo, tuttavia, crediamo di averlo ampiamente raggiunto ovvero far riscoprire e ricordare le origini di questa “festa dei cassanesi” forse troppo trascurata ancorché unica, trasmettendo alle nuove generazioni, ai più piccoli, a quelli che hanno scelto di vivere in questo paese, la conoscenza delle nostre radici, la nostra identità. Lo si è fatto con un gioco, con la cultura, con le escursioni, con la teatralizzazione ovvero con gli strumenti che avvicinano le persone ad un racconto, le incuriosiscono e alla fine se ne interessano. Lunga, lunghissima la lista di coloro che vogliamo ringraziare per la disponibilità ad allestire “Magna Inventio”, nella labile speranza di non dimenticare qualcuno. I Presidenti, i componenti ed i volontari delle 19 associazioni e gruppi, innanzitutto: motore pulsante della Organizzazione. Grazie al Comune di Cassano delle Murge ed all’Amministrazione Comunale per averci supportato; al Comandante della Polizia Locale Nicola Dentamaro ed a tutti i suoi agenti e sottufficiali; all’Ufficio Cultura, in particolare al Dirigente Ivano Biancardi; alle signore del Palazzo “Miani-Perotti”, personale efficiente e disponibile. Grazie alla Stazione Carabinieri di Cassano e alla Pubblica Assistenza con i volontari della Protezione Civile. Grazie all’Istituto Comprensivo “Perotti-Ruffo”, al suo Dirigente prof. Giovanni Mariani, alla Presidente del Consiglio di Istituito Teresa Cuscianna, allo stesso Consiglio ed a tutti i docenti, personale scolastico e genitori e soprattutto agli alunni e agli studenti che hanno animato le vie e le piazze in queste giornate. Grazi alla Scuola Paritaria “Insieme”, a tutte le insegnanti guidate dalla Presidente Angela Servodio, ai genitori dei piccoli ed ai piccoli stessi per la bellissima presenza. Grazie alle aziende cassanesi che ci hanno supportato: “Caferra Supermercati”, “Vivai Pichichero”, “Racano Comunicazione”, “Quilia Creative Digital Agency”, lo studio di progettazione “SAD Progetti srl” e in particolare l’architetto Angela Fazio, Ottavio Di Leone e l’Agriturismo Fasano con i fantastici “ceci neri di Cassano”, i panificatori cassanesi che hanno prodotto e regalato il buonissimo pane, Vito Lopane e “Il Parco dei Briganti”, l’agenzia immobiliare “Marvulli”, l’Autocarrozzeria F.lli Buono & C. s.n.c. Un grazie particolare, poi a Ignazio Cascarano ed il suo staff per il service-audio: loro sanno il perché… Grazie alla Fondazione “Albenzio-Patrino” ed al Presidente Francesco Giustino. Grazie agli artisti: Giovanni Morgese, Massimo Nardi con il suo staff, Artemisia Colasuonno per i suoi scatti fotografici, a Daniele Gadda e Arianna Angelillo. Grazie a Gianni Solazzo, sublime attore teatrale che ha reso plastica la gioia dei francescani quando diedero la notizia della “Magna Inventio”: gli occhi di bimbi ammirati durante la sua performance resteranno nei nostri ricordi. Grazie anche a don Francesco Gramegna, Parroco della Chiesa Madre, a padre Mario e a tutta la Comunità Agostiniana. Grazie a tutti i residenti del Centro Storico ed alle attività commerciali lungo il percorso per la pazienza e disponibilità ed a chi ha messo a disposizione palazzi, case e spazi per allestire le diverse attività.Grazie alle comparse, a chi ha voluto vestire gli abiti dei vecchi tempi, a chi ha voluto divertirsi con noi. Grazie ai nostri consulenti Maria Lucia Siciliano e Vito Campanale per i suggerimenti su questioni storiche e linguistiche. Grazie alle testate giornalistiche on-line e cartacee per aver diffuso i nostri Comunicati. Grazie alle comparse, a chi ha voluto vestire gli abiti dei vecchi tempi, a chi ha voluto divertirsi con noi. Grazie, infine, a tutte le cassanesi ed i cassanesi e anche a chi è arrivato da fuori paese per aver partecipato e gioito con noi: spronandoci a continuare, dandoci consigli e suggerimenti, offrendoci aiuto. A Cassano la si usa per la festa del 2 agosto ma crediamo vada bene anche in questa occasione e dunque “chiù mmaggiòre all'uànne ce vène...”!