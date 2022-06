"Cento anni di Pasolini": un evento dedicato al grande intellettuale italiano

Per celebrare i cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, Apulia Country, con il patrocinio dell’ assessorato alla Cultura del comune di Cassano, organizza un evento dedicato allo straordinario autore. «Pasolini uomo: sensibile e fragile; Pasolini autore: determinato e provocatorio. La sua opera - scrive l'associazione nella nota di presentazione - è stata caratterizzata da un percorso creativo in continuo mutamento ed evoluzione, incrociando cinema, scrittura, pittura e musica; alla continua ricerca di un linguaggio che potesse esprimere appieno il suo grido di dissenso, verso quel sistema politico e sociale che accentuava le differenze di classe e aumentava il disagio e l’emarginazione degli “ultimi”; considerato inattuale per l’epoca, ma diventato di straordinaria attualità ai nostri giorni. Alle ore 18 del 1 luglio, all’interno della sala consiliare, alla presenza delle alte cariche della città, il regista Enzo De Camillis, presenterà il suo libro “ io so…” da cui nasce l’idea del film documentario “Un intellettuale in borgata “ in cui tratta la vita di borgata di Pasolini. La presentazione sarà arricchita da un dialogo tra il regista De Camillis e il prof. Luca Gallo. La presentazione si concluderà con l’ esecuzione di un brano musicale scritto da Pasolini, della artista cassanese Gaia Gentile. La serata si concluderà all’interno della sala cinematografica “Cineteatro Apulia” dove alle 21:00 ci sarà la proiezione del film documentario. L’ingresso è libero e gratuito e non serve prenotazione.