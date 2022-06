Istituto "Perotti-Ruffo": «Maratona Olimpo, una ragione in più per la Pace»

Cosa ci fanno le divinità dell’Olimpo con i colori della bandiera della Pace? E le fragranze al veleno di cobra della nuova e seducente collezione Cleopatra? E i giochi olimpici che bloccano tutte le guerre? Tutto questo in un tuffo dell’ “attuale” passato della “maratona Olimpo, una ragione in più per la Pace”, la piéce teatrale dei 60 ragazzi del quarto e quinto anno della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Perotti Ruffo” di Cassano di mercoledì 29 alle 18,30 nel piazzale del plesso di via Convento. Un’opera teatrale liberamente ispirata al celebre talk di LA7 ”Maratona Mentana” in cui gli studenti, in un percorso di tre settimane, hanno focalizzato l’attenzione sui temi caldi della Guerra e sulla opportunità di ragionare in un’ottica di pace globale. Il Pon dedicato all’educazione teatrale che è un vero e proprio esperimento di didattica innovativa che ha saputo coniugare creatività e conoscenza, curiosità per il mondo classico e l’ironia nel traslare il mito greco, gli antichi egizi e l’arte del teatro in modo attuale e appassionante attraverso percorsi di arte, scrittura creativa, inclusione, strategie comunicative, espressive, lavori di gruppo con materiali ecosostenibili e tanta voglia di stare insieme. I moduli formativi “Teatrando 1 e 2” attuati dalle docenti Antonietta Martoccia e Francesca Marsico in qualità di esperte, e dalle docenti tutor Maria Teresa Marchese, Maria Giovanna Campanale e Nicoletta Catucci, rientrano nel progetto P.O.N. di inclusione sociale e lotta al disagio “A SCUOLA INSIEME 2” C.A.N. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-124 - CUP: H18H18000860007. Il progetto è finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) - Asse I – Istruzione – Fondi Strutturali Europei nell’ambito del Programma Operativo Nazionale -“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso AOODGEFID\4395 del 9/3/2018 -Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché’ per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” -Obiettivo Specifico 10.1 -Azione 10.1.1 – Sotto azione 10.1.1A.