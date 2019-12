20 anni di Joyful Chorus: un grande spettacolo e 1000 euro per il restauro del presepe del Convento

Gli ingredienti per un risultato di successo c’erano tutti; un Direttore, 15 coristi, 6 musicisti, un ospite d'eccezione, un grande teatro.

Se a questo aggiungiamo la grande partecipazione del pubblico, i biglietti esauriti in soli quattro giorni, il supporto di grandi e piccoli imprenditori del territorio e la collaborazione di partners dialto livello ecco servito un piatto eccezionale.

È passata poco più di una settimana dall’evento del 5 dicembre, la festa di compleanno del The Joyful Chorus for Maria Grazia Baldassarre, 20 anni di musica gospel, e l’eco non accenna a spegnersi.

La formazione corale cassanese, diretta dal m° Roberto Angiulo ha incantato gli oltre 400 spettatori presenti con una esibizione di altissimo livello artistico.

La presenza di Pastor Ron Hubbard, ospite d’onore della serata, è stata una vera sorpresa per quanti non lo conoscevano.

Più che un ospite, Hubabrd è stato parte integrante dello show, duettando con il coro e con i solisti, su gran parte dei brani proposti, alternando momenti di grande energia ad atmosfere di profonda riflessione fino a far fluire le emozioni più profonde.

Una serata che resterà nel cuore di ognuno e che ognuno ricorderà in modo molto personale.

Una festa ben riuscita con tanto di sorpresa finale, quando un gruppo di ex coristi ha raggiunto il palco con una torta con 20 candeline, lasciando a bocca aperta il m° Angiulo che a stento ha trattenuto l’emozione.

E infine il regalo che The Joyful Chorus ha voluto fare alla comunità cassanese, donando il netto ricavo della serata in favore del restauro del presepe del convento.

Il m° Angiulo ci ha comunicato di aver provveduto a bonificare la somma di 1000 euro, in favore delle due associazioni che si stanno occupando del progetto del restauro.

Un bell’inizio per la tournée che vede impegnato il coro tra Puglia, Basilicata, Calabria e Molise fino al 1 Gennaio del 2020.