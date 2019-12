Trekking Cassano Festeggia gli 8 anni dell’Iniziativa Gratuita in Memoria di Sara, Finalizzata a Valorizzare e Proteggere il Nostro Splendido Territorio Murgiano.

Per l’iniziativa “Trekking Cassano” la prossima vigilia di Natale coinciderà con i festeggiamenti dell’8° anniversario dalla nascita che, come ormai noto, ha visto il primo evento escursionistico il 24 dicembre 2011, ricorrenza che come al solito anticipiamo alla domenica precedente e quindi, quest’anno, il prossimo 22 dicembre.

È tempo di bilancio quindi, trascorsi otto anni da quella prima passeggiata ed avvio di un percorso nato per esaudire il desiderio di mia figlia Sara, suggeritomi durante una delle nostre passeggiate per mettere a disposizione di tutti la mia conoscenza del territorio, contribuendo a valorizzare e proteggere i tanti, meravigliosi contesti naturalistici intorno a Cassano, sola ragione emotiva ad indurmi a questa iniziativa di promozione gratuita del territorio.



In otto anni sono stati fatti quasi 400 eventi escursionistici ed i percorsi tracciati finora con il nome di Sara sono 137, oltre a molti altri in collaborazione con amici ed associazioni varie e tutti (tranne naturalmente quelli ancora inediti) già liberamente disponibili sul web, quali semplici spunti non vincolanti per rendere fruibile il nostro territorio, sempre nel pieno rispetto dei luoghi e dei legittimi proprietari, oltre ad essere stati da me donati (i primi 100 su DVD) nel 2015 al Parco dell’Alta Murgia e al Comune di Cassano.

Per domenica 22 dicembre ho scelto una “location” speciale, quella del Pulo di Altamura e dell’area a nord-ovest con la pineta che ingloba gli antichi Iazzi l’Università e Lama Corriera, con un bel percorso panoramico di circa 9 km, lungo il lato nord della dolina e lungo i tratturi della transumanza che portano verso la Mena, Murgia Fiscale e Quasano.

L’appuntamento come al solito, ore 08.00 presso il Liceo Scientifico di Cassano, per il successivo trasferimento in auto verso il Pulo, distante circa 25 km.

Al termine dell’escursione ci intratterremo qualche minuto per un brindisi e gli auguri per le prossime festività. Rientro a Cassano per le ore 13.00.