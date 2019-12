In un paese in cui tutto va via, c'è qualcosa che ritorna: riapre il Cinema. Ora tocca ai cittadini

Si è tenuta ieri, 19 dicembre, l’inaugurazione del nuovo cinema di paese, “Cine-Teatro Apulia”, nato in quello che era lo storico “Cinema Vittoria”.

La struttura è stata presa in gestione dai membri dall’associazione “Apulia Country” che, avvertendo l’urgenza di “far nascere un centro di aggregazione culturale in un paese in cui tutto va via”, hanno ritenuto fosse arrivato il momento di agire.

Dopo la consueta benedizione da parte del parroco, è intervenuto uno dei membri dell’associazione, Pino Greco, per ringraziare la cittadinanza, accorsa in gran numero all’evento, e ribadire che i progetti sono molti, la programmazione spazierà da pellicole più culturalmente impegnate a pellicole d’intrattenimento.

Ai film potranno seguire dibattiti, ci saranno rappresentazioni teatrali e saranno riscoperte tutte le tradizioni locali, a partire da quelle enogastronomiche.

Più di una novità quindi bolle in pentola, non resta che confidare in una partecipazione attiva da parte della popolazione cassanese, che è parsa entusiasta.

Anche il sindaco, la Dott.ssa Maria Pia Di Medio, ha voluto ribadire che “il cinema vivrà se i cittadini lo frequenteranno”, encomiando i membri dell’associazione “Apulia Country” sottolineando che “c’è pieno appoggio da parte dell’amministrazione, e in un momento storico di caos a livello locale e nazionale, ben vengano i cittadini che si rimboccano le maniche”.

L’inaugurazione è poi proseguita tra musica e spezzoni di film che hanno fatto la storia del cinema.

Ora non resta che partecipare attivamente, già da oggi, con il primo film in programma “Il Primo Natale” di Ficarra e Picone.