Trekking Cassano inaugura il nuovo anno al Pulo di Altamura

Per l'8° anniversario avevo scelto una “location” speciale, quella del Pulo di Altamura e dell’area a nord-ovest con la pineta che ingloba gli antichi Iazzi l’Università e Lama Corriera, con un bel percorso panoramico di circa 9 km, lungo il lato nord della dolina e lungo i tratturi della transumanza che portano verso la Mena, Murgia Fiscale e Quasano.

Visto che il maltempo delle due ultime domeniche ci ha costretto a sostituire il tracciato con altri meno impegnativi, ho deciso di riproporlo domenica 5 gennaio per inaugurare degnamente il nuovo anno, auspicando l'arrivo (finalmente!) di qualche bella giornata di sole che consenta di ammirare gli splendidi panorami dell'area.

L'appuntamento resta come al solito alle ore 08.00, presso il Liceo Scientifico di Cassano, per il successivo trasferimento in auto verso il Pulo, distante circa 25 km.

Il termine dell’escursione ed il rientro è previsto per le ore 13.00.