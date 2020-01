"Touches", a Bari la prima assoluta della collana per pianoforte di Christian Ugenti

Giovedì 9 Gennaio 2020, presso il "Duke Jazz Club" di Bari, avrà luogo una prima esecuzione assoluta della collana originale "Touches" per solo pianoforte, scritta da Christian Ugenti e pubblicata da Florestano Edizioni.

All'interno dell'evento si esibiranno i giovani pianisti Samuele Bolumetto, Marco Galeandro, Giulio Maraschi e Stefania Marino, allievi dei maestri Cinzia Falco ed Alfonso Soldano presso i conservatori di Bari e Foggia. Suonerà anche il compositore, pianista e direttore d'orchestra Christian Ugenti.

Interverranno altresì: Vincenzo Cipriani, pianista compositore e Docente presso il Conrevatorio "Duni" di Matera; Roberta Magarelli, della casa editrice Florestano Edizioni; Prof. Elio Matera, docente presso l'Università eCampus sede centrale di Bari; Dott. Ignazio Zullo, Consigliere della regione Puglia.

A condurre la serata sarà Barbara Mangini.

Christian Ugenti è ritenuto in Italia e all'Estero uno dei più validi preparatori (coaches) italiani emergenti.

Christian Ugenti è altresì presente sulla scena internazionale dal 2012 come uno dei più proficienti compositori e produttori discografici nell'ambito della trailer music e delle colonne sonore.

La sua musica accompagna gli shows e serie TV americane (ABC, BBC, FOX, SKY), inglesi ed internazionali più importanti, nonché i trailers dei blockbusters di Hollywood (Disney, Ridley Scott).

Nato a Bari il 3 Novembre 1982, ma da tantissimo tempo residente con la famiglia a Cassano, Christian Ugenti è un pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano.

Musicista eclettico cresciuto in ambiente classico, ha conseguito tre diplomi di conservatorio in Pianoforte (Laurea di I e II livello con Cinzia Falco), Composizione (Andrea Marena) e Direzione d’Orchestra (Rino Marrone, Giovanni Pelliccia).

Si perfeziona pianisticamente nell'ambito di masterclasses internazionali tenute da Aldo Ciccolini, Aquiles Delle Vigne, Piero Rattalino e Kostantin Bogino.

Sin dall'età di 14 anni lavora come pianista accompagnatore di solisti e formazioni corali in concerti pubblici e recitals. Qualche anno più tardi inizia a partecipare a numerosi concorsi di musica nazionali ed internazionali anche come pianista solista, vincendoli tutti. Da allora conduce una intensa attività concertistica, sia come pianista esecutore che come accompagnatore di cantanti d'opera. Il noto pianista italiano Aldo Ciccolini, esperto conoscitore dell'impressionismo francese, lo nota le sue possibilità tecniche ed espressive e lo ritiene adatto a registrare l'opera omnia pianistica di Claude Debussy. Christian ha trasposto questa sua sensibilità nel repertorio di Giacomo Puccini, autore prediletto durante il suo lavoro come vocal coach e pianista accompagnatore. Tiene costantemente lezioni e masterclass italiane e straniere per il perfezionamento dell'esecuzione vocale di giovani e cantanti professionisti, oltre che sull'approfondimento psicologico e narrativo dei personaggi d'opera italiana e straniera.

Dal 2008 al 2019 ha ricoperto ininterrottamente il ruolo di Maestro Collaboratore e di Sala presso la Fondazione Petruzzelli di Bari, prefigurandosi come pianista di talento e dalla profonda e versatile musicalità. Svolge costantemente e per ogni produzione la mansione di pianista accompagnatore e vocal coach di tutto il repertorio operistico italiano: Bellini, Donizetti, Verdi, Mascagni, Leoncavallo e Puccini. Durante il suo impiego in teatro dimostra e affina la sua professionalità al pianoforte, nella direzione d'orchestra all'occorrenza, e nella gestione dello spettacolo sul palcoscenico. Proprio per questo è richiestissimo in molti altri enti e teatri italiani.

Estende la sua preparazione artistica annoverando collaborazioni e perfezionamenti artistici con eminenti musicisti, registi e personaggi televisivi. In particolare con: i direttori d'orchestra Lorin Maazel, Renato Palumbo, Stephan Anton Reck, Daniele Rustioni, Giampaolo Bisanti e Daniele Callegari; i registi Ferzan Özpetek, Marco Bellocchio, Gianni Amelio, Luca Ronconi, Hugo De Ana, Pier Luigi Pizzi ed Emma Dante; i musicisti Beatrice Rana, Barbara Frittoli, Elena Zaniboni, Felix Ayo, Michael Aspinall e Luigi Fait.

Nel 2019 viene richiesto negli Stati Uniti (New York) da molteplici organizzazioni e scuole in qualità di coach italiano per il perfezionamento dei cantanti d’opera. Ad ottobre suonerà al famoso auditorium Carnegie Hall (NYC) per un recital di arie d’opera italiane ed internazionali.

In qualità di compositore, nel 2017 ha scritto e curato per la casa editrice Florestano Edizioni una propria collana di brani per pianoforte dal nome “Touches”. Attualmente questa collana conta nove tra pezzi singoli e opere più complesse della durata superiore ai 30 minuti, esplorando colori e difficoltà tecniche del pianoforte in un cangiante arazzo stilistico che ingloba reminescenze di tardo romanticismo, impressionismo francese, minimalismo americano più complesso e pop-piano. Le nove pubblicazioni sono disponibili su numerosissime piattafome digitali on-line.

Dirige nel 2008 e nel 2016 numerosi concerti con l’Orchestra I.C.O. della Città Metropolitana di Bari; nei programmi compaiono brani del repertorio classico e romantico a fianco di suoi arrangiamenti di colonne sonore di Henry Mancini, Bernard Herrmann e John Williams. Nel dicembre 2009 è sul podio del Teatro Petruzzelli di Bari per dirigere brani sinfonici e il Concerto Soirée di Nino Rota a fianco del pianista solista Pasquale Iannone.

Oltre ad essere un eccellente pianista e direttore d'orchestra, Christian è anche un compositore e produttore musicale riconosciuto a livello nazionale ed internazionale nell'ambito della computer music e musica per film, tv e altri media. I lavori da lui scritti, eseguiti, prodotti e mixati nel suo studio di Molfetta compaiono sui network televisivi di tutto il mondo (Abc, Nbc, BBC One, Fox, CW, PBS, ID Discovery, Disney, Sony Pictures, Univision e altre) e all’interno della campagna promozionale di film hollywoodiani e di serie TV/Netflix. Tra i titoli figurano: Blade Runner 2049, Exodus Dei e Re, Peppermint - L'angelo della Vendetta, Thor, The Walking Dead, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., American Horror Story, Once Upon a Time e altre. Dal 2014 pubblica ininterrottamente per labels di tutto il mondo: Universal UPPM, Q-Factory (Los Angeles), Sonic Librarian (Los Angeles), SMP Music Group (tutto il mondo), Gothic Storm - Harmony Music Group (tutto il mondo), Evolving Sound (Manchester), SIIX Trailer Music and Sound (UK), Imagine Music (Mosca), Jackdaw Factory (Canada), Last Sonic Frontier (Italia), e altre.

Perfeziona la sua esperienza di produttore musicale svolgendo saltuariamente il ruolo di Ingegnere del Suono per Radio Rai 3, Amadeus e per l’etichetta americana Divine Arts. Ha frequentato i seminari della prestigiosa istituzione internazionale “Mix With The Masters” presso il famosissimo studio di registrazione "La Fabrique" di Saint-Rémy-de-Provence (Francia). Dal 2018 è docente certificato e abilitato ufficialmente Steinberg tenendo corsi sul programma Cubase più altro software ed hardware.