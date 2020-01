Trekking Cassano, escursione sulle Murge tra S. Angelo, il Graviglione e Lamalunga

Dopo aver degnamente iniziato il nuovo anno escursionistico sugli splendi tratturi tra il Pulo di Altamura e gli Iazzi l’Università e Lama Corriera, per la prossima passeggiata domenicale ci spostiamo su un’altra interessante area del Parco Naz.le Alta Murgia, compresa tra le contrade di S.Angelo, il Graviglione, lo Iazzone e Lamalunga, fra Cassano e Santeramo.



Questo bellissimo territorio è ricco di lame, aspre colline che si alternano a profonde vallate e regala meravigliosi scorci panoramici su innumerevoli affioramenti calcarei che disegnano ovunque artistici “ricami murgiani”, testimoni dell’immane fatica di coloro che vi hanno dimorato in un lontano passato (in modo diffuso e stabile come indicano tanti trulli e cisterne) per coltivarvi il poco terreno a disposizione.



Il percorso in programma è un anello di circa 9 km, molto accidentato, che segue stradine interpoderali e piste sterrate, con alcuni tratti di fuori pista su murgia ricca di pietre che richiedono l’uso degli scarponcini da trekking per proteggere le caviglie.



L’appuntamento come sempre è per domenica 12 gennaio per le 8.00 presso il Liceo Scientifico di Cassano, per il successivo trasferimento in auto verso l’area di sosta a S. Angelo e la partenza a piedi.

Termine escursione e rientro previsti per le ore 13.00 circa.