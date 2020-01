Valorizzazione del territorio, due appuntamenti con Trekking Cassano a Bari e Mercadante

Da molti anni ormai insisto nel suggerire quello che dovrebbe diventare per tutti un “mantra”, per convincerci che il futuro (specie dei giovani) è strettamente legato alle azioni volte a valorizzare il nostro territorio murgiano con il suo ricco patrimonio ecosistemico. Il mio piccolo, personale contributo gratuito continuo a darlo ormai da 8 anni e non è mai sufficientemente adeguato al bisogno, visto che tale messaggio risulta solo un vano eco nel deserto del disinteresse generale.Consentitemi di insistere quindi proponendo due occasioni di incontro, sia per parlare di queste interessanti tematiche, sia per la consueta escursione domenicale sul territorio:- Giovedì 16 gennaio, ore 15.30, appuntamento presso l’Urban Center (Ex Caserma Rossani) di Bari per un interessante seminario “Sulle orme di San Michele” per parlare di tutela del paesaggio, educazione ambientale e biodiversità, economia circolare alimentare e culto micaelico - alimentazione nei cammini;- Domenica 19 gennaio, escursione nell’area a sud-est della Foresta Mercadante, nel Parco Naz.le Alta Murgia, tra Villa Fano del Poggio, Iazzo Nuovo e Frà Diavolo, per toccare con mano le bellezze del nostro ecosistema naturalistico, in compagnia del Club Amici del Trekking di Bari, assidui frequentatori ed estimatori del territorio circostante.Il percorso in programma (circa 8 km) sarà abbastanza agevole lungo piste sterrate e sentieri ben battuti, con tratti in asfalto, senza particolari difficoltà anche se resta sempre consigliato l’uso di scarponcini da trekking, per evitare il rischio di storte alle caviglie.Appuntamento come di consueto, ore 8.00 presso il Liceo Scientifico in via Padre Centrullo a Cassano, per il successivo trasferimento in auto al punto di parcheggio e partenza a piedi.Termine escursione e rientro previsto per le ore 13.00 circa.