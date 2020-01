Al "Leonardo da Vinci" tornano gli scrittori di successo

Caccia, la Regione Puglia modifica il calendario venatorio

La Giunta regionale ha modificato il calendario venatorio regionale per la stagione in corso. La Regione ha infatti procrastinato la possibilità di cacciare, unicamente da appostamento, per i giorni 22, 25, 26 e 29 gennaio 2020, le specie “Tordo bottaccio” e “Tordo sassello”, con