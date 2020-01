"L'istruzione trasforma le vite", giornata di studio sull’innovazione didattica

Venerdì 31 Gennaio 2020 alle ore 18,00 nell’Auditorium dell’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge si terrà un seminario dal titolo: “Insieme per costruire il futuro:

l’istruzione trasforma le vite”, in occasione della Giornata Mondiale dell’Educazione (24gennaio).



L’incontro è organizzato dall’associazione APS Senza Zaino per una Scuola Comunità di Cassano delle Murge, dal Club per l’Unesco di Cassano, dall’Istituto Comprensivo “Perotti-Ruffo” e dall’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge.



Dopo i saluti dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, Prof. C. Crapis e Prof.ssa I. Lazazzera, della Presidente del Club per l’Unesco, Dott.ssa M. Campanile e della Referente Associazione Scuola Senza Zaino, Dott.ssa A. Pietroforte, interverranno il Prof. M. Orsi, Ideatore della scuola Senza Zaino e la Dott.ssa M. P. Pietropaolo, Referente Senza Zaino per il Sud Italia.



Interverranno, poi, i Docenti del “Leonardo da Vinci”, scuola capofila nazionale di Avanguardie Educative per l’idea ”oltre le discipline” con il Prof. D. Bracciodieta sul tema “Oltre le discipline e il metodo scientifico” e la Prof.ssa I. Paradiso su: “Il valore della cultura umanistica in ambito scientifico”.



L’incontro, aperto al pubblico, sarà coordinato dalla Prof.ssa M. Simone e vuol essere un momento di riflessione comune delle Scuole con il territorio per ripensare il ruolo dell'istruzione, dell'apprendimento e della conoscenza alla luce delle enormi sfide e opportunità dei “futuri previsti, possibili e preferiti” anche in ragione del Quadro di azione Education 2030 dell’UNESCO.



Nella mattinata il Prof. Marco Orsi la Dott.ssa Maria Paola Pietropaolo opereranno con i docenti dei plessi dell’I.C. “Perotti-Ruffo”, e alle 15,00 nel plesso di via Convento tutti i docenti incontreranno il prof. M. Orsi per fare il punto sull’attuazione del metodo SZ e per individuare le prospettive di sviluppo