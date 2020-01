Trekking Cassano, escursione a Santeramo tra La Guardiola e Lama Lunga

Descrivere un itinerario escursionistico lungo aree particolari del nostro meraviglioso territorio murgiano, pone a volte in difficoltà per cercare le parole più efficaci.

Ci sono, infatti, molti luoghi nei nostri dintorni che lasciano letteralmente senza fiato e che trovo arduo descrivere, per riuscire a valorizzarli come meritano.



Domenica 02 febbraio torneremo ad esplorare e riscoprire un’area del Parco Alta Murgia, tra Santeramo ed Altamura in cui il panorama, la natura ed il paesaggio sono veramente affascinanti, specie se potremo godere del bel tempo e sono pronto a scommettere che vivrete come me, profonde emozioni.



Devo anche ricordare che ancora una volta l’uomo, nella sua grande miopia, invece di gestire al meglio la rendita del proprio patrimonio naturalistico con un corretto uso nel turismo escursionistico, scelga con dolo di infierire un colpo mortale al suo ambiente, collocando vicino a questi luoghi incantevoli una discarica di rifiuti tossici!



Il percorso che seguiremo, di circa 10 km, è interamente sterrato o fuori pista, molto accidentato e richiede rigorosamente l’uso di scarponcini da trekking e bastoncini. Attraversa un’area sottoposta al frazionamento nella Riforma Agraria del 900, ormai completamente in abbandono ed in cui la natura si sta riappropriando del territorio, ricca di piccoli tratturi interpoderali, muretti a secco e caratteristici trulli, su un’alta collina panoramica tra La Guardiola e Lama Lunga, ad ovest di Santeramo.



Appuntamento come sempre, ore 8.00 presso il Liceo Scientifico a Cassano, per il successivo trasferimento in auto verso il luogo di sosta e partenza a piedi, distante circa 20 km.

Termine escursione e rientro previsti per le ore 13.00.