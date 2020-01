L'hot jazz di Promenade Bechet, è "summertime" al Cine Teatro Apulia

Secondo appuntamento per la rassegna "La musica che gira intorno" organizzata dal Cine Teatro Apulia e dedicata al talento e alla creatività locale.

Sul palco della storica sala cassanese, dopo i virtuosimi del duo Partipilo-Lanzoni, si esibirà il quintetto "Promenade Bechet", il primo progetto da band leader del clarinettista cassanese Francesco Manfredi dedicato al grande sassofonista, clarinettista e compositore statunitense di musica jazz Sidney Bechet.

Manfredi negli anni ha maturato la voglia di dedicare un lavoro al musicista che più lo ha ispirato e affascinato nel corso della sua vita artistica, nonostante il percorso e la formazione classica ed il lavoro in orchestra sinfonica come primo clarinetto al Teatro Petruzzelli di Bari.

Quello su Sidney Bechet, vuole essere un lavoro filologico, con una attenta ricerca del suono del clarinettista creolo, delle idee e dello stile delle band dell'epoca.

Verranno eseguite le principali composizioni di Bechet, ma anche brani che hanno segnato la sua carriera di grande clarinettista e sopranista, come “Summertime”, “Roses of Picardy” e “Blues My Naughte sweetie gives to me”.

Il quintetto, fin dal debutto nel maggio 2019, ha all'attivo diversi concerti in Rassegne e festival.

Alla sedicesima edizione del festival" ArgoJazz", che si tiene al Porto degli Argonauti di Marina di Pisticci, "Promenade Bechet" ha conseguito i premi "ArgoJazz2019" come miglior progetto musicale del festival, ed il premio come miglior musicista assegnato a Francesco Manfredi, leader del gruppo.

Oltre al clarinettista Manfredi, il quintetto è formato dal trombettista Mino Lacirignola, dal Chitarrista e banjoista Michele Biancofiore, dal tubista Alessio Anzivino e dal batterista Michele Fracchiolla.

