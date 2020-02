Trekking Cassano, domenica escursione con gli amici del CAT di Bari tra Pantalone e Mesola

Dopo l’escursione impegnativa di domenica scorsa sui tratturelli interpoderali (piuttosto accidentati e ripidi) nell’area “la Guardiola” a Santeramo, una zona collinare che ci ha lasciato senza fiato sia per la fatica, sia per gli splendidi scorci di paesaggio disponibili a iosa, passiamo ad un tracciato più rilassante ed agevole.



Per domenica 9 febbraio, sul calendario escursioni del Club Amici del Trekking di Bari è prevista questa passeggiata, in gemellaggio con Trekking Cassano, nell’area compresa tra le Contrade Cristo-Fasano, Pantalone e Parco di Mesola, un bellissimo territorio ricco di scampoli boschivi autoctoni, con molti fragni, lecci e qualche cerro, tra cui cominciano a spuntare le prime orchidee spontanee più precoci.



Il tracciato (circa 7-8 km) è abbastanza facile e scorrevole, partirà dall’area di parcheggio della “Festa della birra” verso il bosco di Mesola, attraverserà il Parco dei Briganti, rasentando Casa Nazareth, gli agriturismi Parco di Mesola, Pantalone, Fasano, L’Amicizia e ritornando infine al punto iniziale.



Appuntamento come al solito per le ore 8.00 presso il Liceo Scientifico L. Da Vinci a Cassano, per il successivo trasferimento in auto verso il luogo di partenza a piedi.



Il rientro dall'escursione è previsto per le ore 13.00.