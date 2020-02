Trekking Cassano, domenica escursione sugli splendidi tratturi della nostra Murgia

Nelle due ultime settimana ho ricognito un’area del Parco, ad ovest della SS.96 con Monte Chiancaro, che già avevamo esplorato qualche tempo fa in escursione e che meritava di essere valorizzato con due nuovi tracciati inediti.

Una splendida area naturalistica fatta di costoni murgiani, estesi boschi di querce ed ampi seminativi che regalano panorami meravigliosi ed inglobano alcuni antichi siti quali i “Pozzi di Rota”, due piccoli bacini carsici con al centro pozzi di acqua risorgiva e la necropoli di “La Mena”, ricca di sepolcri “a tumolo”.



Per domenica 23 febbraio, se non siete in maschera per il carnevale, vi propongo questo interessante tracciato rustico (di circa 10 km), un po’ difficile e molto accidentato, con slalom tra la vegetazione arbustiva (e spinosa) di un lungo tratturo che collega Mass. Pompei con la Mena e che richiede fiato, un po’ di allenamento e scarponcini da trekking per evitare slogature o cadute.



Per consentire l’afflusso degli amici partecipanti provenienti da Bari ed Altamura, evitando loro di venire fino a Cassano, ritengo sia meglio pianificare due punti di ritrovo:

- 08.00, appuntamento presso il Liceo Scientifico, in via Padre Centrullo a Cassano;

- 08.30, incontro con gli amici che vengono da Bari o Altamura lungo la SS.96, uscita Pulo - Scalo Ferrovie FAL di Pescariello, oppure all’incrocio tra la SP.157 (Altamura - Quasano) e la strada sterrata per il Pulo.



Termine escursione e rientro per le ore 13.00.