Trekking Cassano, domenica escursione tra le masserie Cornacchia, Cenzovito e Casino Impastorata

Una precoce primavera ci sta regalando delle giornate splendide, anche se la scarsa piovosità sta mettendo a rischio le riserve idriche e rivolgiamo una preghiera a Giove pluvio affinché si decida ad aprire i rubinetti del cielo, saltando almeno il fine settimana per consentirci di fare la nostra solita passeggiata.

Naturalmente le murge già da tempo hanno precorso i tempi vestendosi a festa e regalandoci la solita fioritura di orchidee spontanee, quali le precoci “Barlia di robert”, o gli “Asfodeli” e le timide “Bocca di lupo” o “Iride vellutata” (Hermodactylus tuberosus).

È quindi tempo di rispolverare (se non lo avete già fatto!) ed indossare le scarpe da trekking per concedersi una bella e corroborante passeggiata in natura.

Per domenica prossima, 01 marzo, vi propongo una escursione piuttosto agevole (di circa 9 km) lungo piste sterrate, murgia panoramica e pineta a cavallo della SS.96, con Mass. Cornacchia, Mass. Cenzovito (sembra sia stata utilizzata in un lontano passato come ospedale per malati con morbo di Hansen) fino a raggiungere un’altra antica masseria padronale, Casino Impastorata.

La partecipazione è sempre libera, gratuita ed intesa come un ritrovo tra vecchi amici che condividono la passione di riscoprire, valorizzare e difendere il proprio territorio, con appuntamento alle ore 8.00 presso il Liceo Scientifico, in via Padre Angelo Centrullo a Cassano, per il successivo trasferimento in auto sulla strada per Pescariello.

Termine escursione e rientro alle ore 13.00.