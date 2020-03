Trekking Cassano, escursione sui tratturi transumanti tra le contrade Scalcione e Le Torri

Come sottolineo spesso ogni stagione ha i suoi percorsi ideali, a seconda che il freddo o il caldo orientino al coperto dei boschi o sui tratturi murgiani, perciò in inverno con il tiepido sole preferisco esplorare quelle vaste aree aperte tipiche del nostro territorio, valorizzando gli splendidi panorami che offre e la meravigliosa flora già presente.



Per domenica 8 marzo, "Festa della donna", propongo un simpatico percorso (di circa 10 km) sulla rete tratturale della transumanza locale, sul territorio tra Cassano ed Altamura compreso tra le due strade provinciali che le le collegano (SP.18 e SP.79), con le contrade di Scalcione e Le Torri.



Il tracciato è quasi interamente sterrato con brevi tratti asfaltati, tra le Masserie Corte Rubino e S.Antonio e segue un antico tratturo che gira intorno allo Iazzo Melo ed alla Mass. Parco Velluso, prosegue verso Mass. Porcile, contrada Le Torri e la splendida Mass. Conti Filo, ritornando infine al punto di partenza.



Appuntamento come al solito per le 8.00, presso il Liceo Scientifico Da Vinci a Cassano, per il successivo trasferimento in auto lungo la provinciale 79 (strada vecchia per Altamura) fino al punto di parcheggio e partenza a piedi.



Il rientro è previsto come sempre per le ore 13.00.