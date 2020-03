L'iniziativa di Co.Co.Co: un contest fotografico per raccontare Cassano al tempo del coronavirus

Dal centro cassanese "CO.CO.CO." riceviamo e pubblichiamo.

Per continuare a svolgere la propria missione di collettore sociale e luogo di animazione, Co.Co.Co. con la collaborazione di Vito Stano, fotografo e giornalista pubblicista, attualmente docente del Corso di Fotografia di Base in corso presso il nostro spazio, ha pensato di organizzare un contest fotografico che da un lato fornisce un’occasione di svago, dall’altro mira a rafforzare il senso di comunità e offrire un nuovo punto di vista sul nostro paese.

“SCATTIAMO DAL BALCONE”

Questi sono per tutti giorni strani, in cui per il bene della comunità le nostre libertà sono fortemente limitate. Siamo passati da condurre vite frenetiche fuori casa, a ritmi lenti, costretti in casa a combattere le noia con ogni mezzo.

Possiamo però cercare di cogliere il lato positivo di questa situazione e inventarci occasioni di arricchimento e scambio, per questo vi proponiamo questo "flash mob" alternativo:

> MER 18/03 ore 10:00

> GIO 19/03 ore 17:00

> VEN 20/03 ore 21:00

affacciatevi dal vostro balcone (o dalla vostra finestra) e scattate!

L'obiettivo è condividere l'immagine di Cassano delle Murge da un nuovo punto di vista e in un contesto storico senza precedenti.

Raccoglieremo i vostri scatti migliori e doneremo al vincitore la stampa e la partecipazione gratuita ad uno dei corsi di Co.Co.Co..

COME PARTECIPARE

Scattate la vostra foto in una delle fasce orarie e dei giorni indicati e inviatele entro domenica 22/03 all'indirizzo cococo.wip@gmail.com.

Nella mail scrivete:

-nome dell'autore dello scatto;

-link al profilo Fb dell'autore;

-data e ora dello scatto.

CHI VINCE

Da lunedì 23/03 le foto arrivate saranno pubblicate sulla pagina di CoCoCo, chi avrà più like fino alla mezzanotte del 31/03 vincerà la stampa della propria foto e la partecipazione gratuita ad uno dei corsi di Co.Co.Co.

Vi ricordiamo che Co.Co.Co., secondo quanto previsto dal DPCM 11/03/2020, ha sospeso le attività fino a data da destinarsi, potete però continuare a seguirci sui nostri canali social!

Facebook: @cococo.wip Instagram: cococo.wip Telegram: cococo.wip Whatsapp: +39 379 178 0164