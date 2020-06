Trekking Cassano, tornano le escursioni: domenica "alla ricerca delle ultime orchidee di Primavera"

Le disposizioni cautelative per evitare il diffondersi della pandemia, dopo il deciso calo dei contagi, sono state finalmente mitigate e consentono le attività motorie in compagnia di congiunti ed amici, pur con le precauzioni d’obbligo sul distanziamento minimo (2 metri) ed il divieto di assembramenti.



Con prudenza e discrezione, in compagnia di un piccolo nucleo di amici affezionati estimatori e frequentatori abituali del nostro territorio, Trekking Cassano ha timidamente ripreso le sue consuete passeggiate (sospese a marzo, per la prima volta dopo oltre 8 anni di attività), scegliendo a malincuore di limitare il numero dei partecipanti a 15 - 20 unità e causando, in tal modo, l’esclusione di molti desiderosi di riprendere a camminare in mezzo alla natura.



Auspicando il veloce ritorno alla normalità, occorre accettare di buon grado queste limitazioni, anche se ritengo che l’attività divulgativa sul territorio da me svolta in questi anni (sempre con modalità gratuite), consenta ormai a molti di fruire in autonomia, nel modo corretto e senza timori di…. perdersi, tutta l’area circostante.



Domenica 7 giugno, torneremo quindi ad esplorare una splendida area verde e panoramica di Cassano, ricoperta dalle ultime orchidee spontanee del periodo primaverile e di molte piante aromatiche (nepetella, origano, timo, issopo, santoreggia, ecc.), su un tracciato misto (8 km circa) su sterrato o fuori pista tra Villa Pellerano, Mazzacavallo, Bosco di Tenuta Battista, Mass Lopez e Serre Laudati.



L’incontro resta sempre alle ore 8.00, presso il Liceo Scientifico di Cassano, limitato agli amici che prenotano la loro presenza con messaggio (ricevendo conferma) sull’evento di facebook.



Raccomando di indossare scarpe da trekking, pantaloni lunghi e cappellino, portando al seguito bastoncini ed un po’ d’acqua, oltre naturalmente all’inevitabile mascherina, utile nei contatti “ravvicinati”.