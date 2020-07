"Over Land and Sky", il nuovo singolo di Christian Ugenti su Spotify, Apple e le altre piattaforme

È disponibile su Spotify, Apple e tutte le altre piattaforme digitali il nuovissimo singolo del compositore Christian Ugenti, Over Land and Sky.

Il brano ha le entusiasmanti tinte fantasy delle colonne sonore hollywoodiane e un ritmo assolutamente coinvolgente. Il coro dischiude le porte su un’alba quiescente e tende il fil rouge fino all’esplosione prorompente di orchestra e percussioni: il risultato è un entusiasmante arazzo multicolore. Ugenti ha riposto in questo brano tutta la maturità sonora raggiunta con la sua collaborazione internazionale come compositore di colonne sonore e musica da trailer.

“In tempi incerti come questi, Over Land and Sky rimanda al grande cielo limpido che ci circonda ogni giorno. Esso è lì, apparentemente lontano, ma aspetta che ognuno di noi decida di portare a termine il proprio viaggio. Il coraggio e la passione possono diventare la scelta del momento, ma ciò che conta è la forza di volontà per intraprendere il proprio tuffo nella luce sciolto da zavorre e maschere che ogni giorno ci reprimono. L’essenziale è la forza per volare.”

Christian Ugenti ha studiato composizione, pianoforte e direzione d’orchestra presso i Conservatori di Bari e Monopoli.

Oggi svolge la sua attività abbinando la competenza musicale accademica alla ricerca stilistica e tecnologica, proprio come in uso nell’industry del cinema.

Il suo catalogo BMI vanta oltre 700 titoli e dal 2015 ha pubblicato più di 300 brani con oltre 10 label internazionali tra cui Universal Music e Warner Chappell.