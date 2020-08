Con Trekking Cassano sotto le stelle tra masseria di Cristo,Tenuta Battista e Ruotolo

Come più volte evidenziato durante le nostre passeggiate intese a riscoprire il nostro splendido territorio, sono tanti i soggetti presenti da focalizzare per valorizzarlo al meglio, alcuni storici come i tratturi transumanti o le antiche masserie, alcuni stagionali come la flora in genere e le orchidee spontanee in particolare e i grandi patriarchi quercini, generosamente diffusi nei dintorni di Cassano e muti testimoni di mezzo millennio di storia murgiana.

Ricordo che una legge dello Stato tutela queste piante che rivestono importanza storica per tutti noi, devono essere opportunamente catalogati ed inseriti in un apposito elenco Nazionale e meritano grande rispetto e tutela, non fosse che per aver offerto ombroso riparo ai nostri bis-bis-bis…bis nonni e dovrebbero poterlo fare ancora, per molte altre generazioni dopo di noi!

La premessa è d’obbligo perché il tracciato a ridosso di Cassano che propongo per sabato sera, 22 agosto, ci porterà a visitare un’area tra le antiche masserie di Cristo, Tenuta Battista, Grippoli e Ruotolo che offrono molti boschi di querce con piante plurisecolari, di cui una scoperta da pochi anni e particolarmente interessante.

Il tracciato (di circa 8 km) è abbastanza agevole e segue stradine interpoderali, sentieri o piste sterrate tra le masserie sopra menzionate. Resta sempre consigliato dotarsi di scarpe da trekking (alte alla caviglia, con suola semirigida), pantaloni lunghi, torcia e un po’ d’acqua.

Il punto di ritrovo, limitato a coloro (n°25) che prenoteranno la partecipazione con messaggio sull’evento Facebook (e che ricevono conferma!) è sempre alle ore 19.00 presso il Liceo Scientifico a Cassano, per il successivo trasferimento in auto verso il luogo di sosta e partenza a piedi.

L’escursione si concluderà verso le ore 23.00 con il rientro.