Riprende il viaggio: riapre i battenti il Cineteatro Apulia

Il Cineteatro Apulia, riapre i battenti.

Domani 3 settembre, ore 20, si comincia con la programmazione gratuita del film "Nuovo Cinema Paradiso".

«Scelta - si legge in una nota della sala cinematografica - non casuale, perché così come nel film, l'apertura del Cineteatro Apulia dopo la chiusura dovuta al look down, rappresenta veramente un nuovo viaggio, interrotto ancora prima di cominciare. Un regalo che l'Apulia Country Association vuole fare alla comunità cassanese. Si riparte,in tutta sicurezza, con il rispetto delle prescrizioni anticovid. L'Apulia Country Association promette una programmazione fatta di film in prima uscita e molte sorprese. Si parte già venerdì 4 settembre con il film After 2».