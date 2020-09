Trekking Cassano saluta le passeggiate crepuscolari tra Serre Laudati, Mazzacavallo, Tenuta Battista

Settembre è ormai giunto al termine e con lui torneremo a salutare, per il nono anno, le nostre simpatiche passeggiate crepuscolari del sabato sera, per riprendere quelle diurne della domenica mattina.

Tra l’altro il prossimo fine settimana ci vedrà riscoprire il nostro bellissimo territorio circostante ed in particolare, domenica 27, saremo a spasso insieme agli amici del Club UNESCO di Cassano, per le “Giornate Europee del Patrimonio”.

Per l’ultima uscita serale del 26 invece, ripropongo uno dei primi tracciati (Sara.8/c di circa 7-8 km) lungo un bellissimo anello panoramico di notevole interesse naturalistico, con il pregio di essere anche tranquillamente fruibile a piedi dal paese.

Seguiremo un meraviglioso sentiero tra macchie di leccio, terebinto e quercia spinosa fino alla sommità di Serre Laudati, uno dei tanti tratturelli ormai invasi dalla vegetazione e le piste sterrate nel bosco tra Tenuta Battista e Mazzacavallo, scendendo infine lungo il sentiero di “Chiascvlòn” verso Villa Pellerano. Consiglio vivamente di indossare scarpe da trekking per difendere le caviglie sul terreno accidentato, portando pantaloni lunghi, una torcia, acqua e l’indispensabile mascherina.

L’appuntamento è per le ore 19.00, presso il Liceo Scientifico di Cassano, da cui si partirà a piedi per l’escursione che si concluderà per le ore 23.00 circa.

La partecipazione è limitata ai 25 escursionisti che avranno prenotato la propria presenza con messaggio sulla pagina Facebook di Trekking Cassano (ricevendo conferma).