'Puliamo il Mondo' e 'Alta Murgia Pulita': in campo per l'ambiente anche Trekking Cassano

Domenica 11 ottobre anche Trekking Cassano ed i suoi amici contribuiranno, durante la consueta escursione, a ripulire una bella area panoramica di Cassano meritevole di maggiore attenzione e tutela, dai rifiuti abbandonati dai fruitori del sito.

Dal sito di Legambiente riscopriamo come l’iniziativa di “Puliamo il Mondo” sia l’edizione italiana di “Clean up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale in cui vengono liberate dai rifiuti parchi, giardini, strade, piazze, fiumi e spiagge di molte città del mondo. Importata nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro dei gruppi di “volontari dell’ambiente” che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.

Il sito del Parco Alta Murgia informa inoltre, su “Alta Murgia Pulita”, altra importante iniziativa di volontariato ambientale realizzata in sinergia con Legambiente Puglia, per contrastare l’abbandono dei rifiuti e sensibilizzare i cittadini su una loro corretta gestione, contribuendo a spazi più puliti e vivibili. Un appuntamento consolidato che promuove un’azione forte di cittadinanza attiva, coinvolgendo decine di volontari che si impegnano per il recupero di aree degradate, contrastando il diffuso malcostume di abbandonare impropriamente i rifiuti che favoriscono il deterioramento ambientale e un notevole danno estetico, con ripercussioni sulla qualità della vita.

Nella fase finale della nostra escursione che esplorerà un meraviglioso tracciato “wilderness”, in una splendida area naturalistica a ridosso di Cassano tra Riformati, Nisco, Santiquando e la collina di S.Lucia, dopo aver toccato con mano (gli occhi e…l’anima!) le nostre grandi potenzialità di attrazione turistica, procederemo alla rimozione di lattine, bottiglie e cartacce varie lasciate intorno alla bella chiesetta di S.Lucia, soffermandoci ogni tanto ad ammirare il panorama verso la costa e la verde collina di Serre Laudati.

Il messaggio (non tanto subliminale) di questa passeggiata, resta semplicemente un invito agli irriducibili dell’abbandono rifiuti a fruire delle bellezze del territorio, rispettandole e conservandole intatte per le future generazioni, sperando che almeno loro riescano a valorizzarle nel modo giusto, dove noi purtroppo stiamo fallendo!

La partecipazione è sempre limitata ai primi 25 amici che prenoteranno con messaggio sulla pagina Facebook di Trekking Cassano (ricevendo conferma).

L’appuntamento è alle 08.00, presso il Liceo Scientifico di Cassano, per il parcheggio e la partenza a piedi. Consiglio di indossare scarponcini da trekking e pantaloni lunghi, portando un po’ d’acqua e l’indispensabile mascherina.

L’escursione si concluderà con il rientro, alle ore 13.00 circa. Mostra meno