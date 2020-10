Trekking Cassano alla scoperta della vallata di Chinunno, tra antiche masserie e panorami mozzafiato

Spesso ripeto un concetto importante, cioè quello di contribuire a valorizzare il nostro territorio e, per non restare “astratti” solo a parole, non posso tralasciare di mettere in pratica attività, volte a farlo conoscere agli amici trekkers che partecipano alle escursioni, rendendolo quindi fruibile anche senza l’ausilio di una guida.

Il concetto credo sia semplice, da me sottolineato (nove anni fa) alla nascita dell’iniziativa Trekking Cassano e si basa su un semplice assunto di “Conoscenza = Valorizzazione = Tutela”, fine raggiungibile sfruttando la presenza ed il presidio da parte degli escursionisti (non solo pugliesi ma, auspico, soprattutto italiani e stranieri) i quali, proprio per il loro DNA, si approcciano con amore e rispetto alla natura ed all’ambiente che attraversano.

È per questo che continuo a “tediare” gli amici in escursione (spero senza annoiarli troppo!) con mappe, inquadramento dell’area attraversata e fornendo indicazioni per raggiungerla, far conoscere gli accessi secondari in foresta evitando le zone centrali più affollate e invitandoli a tornarci da soli, specialmente in giorni feriali quando il territorio è deserto.

Per domenica 25 ottobre, esploreremo l’area al margine nord-ovest di Mercadante che si affaccia sulla vallata di Chinunno, con alcune interessanti ed antiche masserie quali S.Antonio, Ciccarelli, S.Croce e Parco Nuovo, su un tracciato (di 8 km) lungo strade e piste sterrate con qualche tratto accidentato che consigliano di indossare scarponcini da trekking, portando al seguito bastoncini, acqua e l’indispensabile mascherina.

La partecipazione è sempre limitata ai primi 25 amici che prenoteranno con messaggio sulla pagina Facebook di Trekking Cassano, ricevendo conferma.

L’appuntamento è sempre alle ore 8.00, presso il Liceo Scientifico a Cassano, per il successivo trasferimento in auto verso il luogo di parcheggio e di partenza a piedi. Il termine escursione alle ore 13.00.