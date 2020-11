Trekking Cassano: domenica escursione tra lame, colline, vallate e vista sulle vette della Lucania

Una precoce “estate di San Martino” sta donando un autunno tiepido e sereno, in netto contrasto con le preoccupanti nuvole che si addensano a causa della pandemia ed il concreto rischio di un nuovo, imminente “lockdown”. Fin quando ci sarà consentito, approfittiamo del bel tempo per le nostre passeggiate, ben consapevoli sia delle precauzioni per la protezione ed il distanziamento tra i trekkers partecipanti, sia dell’utilità di rinforzare il nostro sistema immunitario derivante da una giornata di immersione nello splendido ambiente murgiano, così saturo degli odori delle piante aromatiche, ottime antisettiche, quali la nepetella e la santoreggia in piena fioritura.

Puntiamo quindi la nostra attenzione escursionistica, per domenica 8 novembre, su un’area molto bella del Parco Alta Murgia compresa tra le contrade di S.Angelo, Lama e Mass. Graviglione, Iazzone e Lamalunga, fra Cassano, Casal Sabini e Santeramo.

Questo splendido territorio ricco di lame, aspre colline che si alternano a profonde vallate, offre splendidi scorci panoramici sulle montagne della Lucania, o sui tanti affioramenti calcarei che disegnano ovunque artistici “ricami murgiani”. La zona di Lamalunga, in particolare, coltivata nonostante l’immane fatica dei contadini ed il poco terreno a disposizione è stata, in un ormai lontano passato, abitata in modo diffuso e stabile come testimoniano tanti trulli e cisterne.

Il percorso è un anello (di circa 9 km) che segue stradine interpoderali e piste sterrate, con alcuni tratti di fuori pista su murgia pietrosa e richiede l’uso di scarpe da trekking per la protezione delle caviglie.

La partecipazione è sempre limitata ai primi 25 amici che prenoteranno con messaggio sulla pagina Facebook di Trekking Cassano, ricevendo conferma.

L’appuntamento è sempre alle ore 8.00, presso il Liceo Scientifico a Cassano, per il successivo trasferimento in auto verso l’area parcheggio di S.Angelo in Criptis. Il termine escursione alle ore 13.00.