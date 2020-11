Trekking Cassano tra uliveti e frantoi per promuovere il nostro oro: l'olio extravergine di oliva

Valorizzare le risorse del nostro territorio, dall’agricoltura ai preziosi ecosistemi naturali ampiamente disponibili intorno a Cassano, questo deve diventare per noi un “mantra”, in cui profondere energie e progetti intesi a rilanciare economia e futuro. In questo contesto non può mancare l’attenzione particolare dovuta ad un prodotto di élite: l’olio extravergine di oliva, il nostro oro verde.

Negli ultimi nove anni Trekking Cassano ha sempre contribuito, con una escursione tematica nelle campagne circostanti, ad evidenziare le tradizioni gastronomiche legate all’olio evo, le attività contadine e l’agricoltura che, se efficacemente rilanciate possono offrire preziose opportunità occupazionali ad aziende e giovani in cerca di lavoro.

È un vero peccato che si sia interrotta la tradizionale manifestazione di “Pane e olio in frantoio”, che animava Cassano con eventi culturali e possibilità di degustare i prodotti tipici, contribuendo a far conoscere e valorizzare il territorio ed il suo prezioso patrimonio olivicolo.

Auspico che si possa tornare presto ad organizzare queste manifestazioni per promuovere questo salutare prodotto della nostra terra che, in virtù delle particolari caratteristiche del territorio murgiano, dimostra di aver poco da invidiare rispetto all’olio prodotto in regioni quali Toscana, Umbria o Liguria, meglio valorizzato nel tempo da un'abile attività di marketing, per venderlo sul mercato ad un prezzo notevolmente superiore al nostro.

Il percorso che propongo per domenica 15 novembre (di circa 8 km) ci porterà attraverso l’area a nord-ovest di Cassano ricco di uliveti, per immergerci tra queste piante tipiche del paesaggio pugliese carichi del prezioso frutto. Nel tratto finale della passeggiata transiteremo da uno dei tanti frantoi oleari dove, una breve sosta, consentirà di osservare dal vivo il ciclo di trasformazione delle olive.

La partecipazione è riservata ai primi 20 amici che prenoteranno con messaggio sulla pagina Facebook, ricevendo conferma (rammento il divieto di spostamento vigente tra i comuni e l'obbligo dei dispositivi di protezione individuale).

Il punto di ritrovo, in questa particolare occasione, sarà presso Piazza Merloni (area mercatale del venerdì), sempre alle ore 08.00, per il parcheggio auto e la partenza a piedi.

Termine escursione previsto per le ore 13.00