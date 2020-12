​Nordic Walking e tanto altro ancora: tenersi in forma e in salute con "Cammini & Benessere"

"Percorsi" culturali, sportivi, salutistici nel nostro straordinario territorio.



E' la proposta di Cammini & Benessere, il ramo che si occupa di preparazione, di tecnica, di sport, "outdoor education", di IN ITINERE, realtà che opera attivamente sul territorio di Puglia e Basilicata attraverso iniziative volte alla promozione della cultura del viaggio a piedi, alla costruzione di modello di turismo lento e responsabile, mediante la progettazione e la strutturazione di percorsi di mobilità lenta.

Cammini & Benessere è un gruppo che, dopo anni di progettazione e lavoro insieme sui "Cammini del SUD", si impegna a "conoscere, far conoscere, mettere in relazione, valorizzare e promuovere gli aspetti umani, culturali e naturali delle zone in cui opera e oltre".

E per Cammini & Benessere è tempo di tesseramento per l'anno 2021 con i corsi di Nordic Walking e Camminata Sportiva.

«L'occasione - spiega l'associazione - per tenersi in allenamento e in salute apprendendo le tecniche corrette del camminare» con Paolo Racano e Stefano Suriani, istruttori federali della Scuola Italiana di Nordic Walking e istruttori nazionali della Scuola Italiana di Camminata Sportiva.

Per info e iscrizioni si può chiamare o inviare messaggi al n. 3886074723.