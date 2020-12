Al via la rassegna culturale online "Libri in Comune e..."

“Libri in comune e…” è la rassegna culturale promossa dalle rappresentanti comunali di Cassano, Binetto e Cellamare, Francesca Marsico, Marisa Romeo e Eliana Zammataro.

«È l’idea culturale di rete - si legge in una nota - per promuovere anche nei tempi bui del Covid 19 la luce della cultura, della formazione e dell’educazione attraverso incontri virtuali pubblicati sulla pagina Facebook “Libri in comune e…”. In questa iniziativa, le tre rappresentanti comunali, hanno voluto unire le loro pluriennali esperienze da volontarie e in ambito sociale e cultuale per promuovere spazi dedicati a tutti, dai piccoli ai grandi, scommettendo, attraverso l’uso della rete, sulla creazione di nuovi luoghi di conoscenza, bellezza e condivisione. Gli appuntamenti, che tratteranno i temi più disparati, vanno dal più classico della tradizione natalizia, al teatro dei burattini dedicato ai piccoli, alla ricerca storica locale, alla emozioni delle liriche, alla gioia della musica, del teatro, alla sfera femminile, ai laboratori creativi, al complicato mondo adolescenziale, ad angoli di riflessione della mente umana, sino alle storie straordinariamente quotidiane in grado di dare risposte alle vite di ognuno di noi. Momenti di condivisione e riflessione per farsi compagnia e continuare a credere nella bellezza delle persone perché la pandemia non può bruciare anche le emozioni e l’anima, ma anzi può creare nuove consapevolezze che solo la bellezza della cultura e della condivisone sono in grado di dare».

“Libri in comune e…” è un’iniziativa che si avvale dei patrocini dei comuni di Cassano, Binetto, Cellammare e della Città Metropolitana di Bari.

Primo appuntamento mercoledì alle 19 sulla pagina Facebook “Libri in comune e…” con Concetta Antonelli ed il suo testo edito da Florestano, “kalendiario” e con Mario Sicolo, Nik Giù e Tonino