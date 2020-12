Nove anni di Trekking Cassano: nato per onorare i sogni di Sara

Un anno decisamente da dimenticare questo funesto 2020, che ci auguriamo tutti di poter archiviare al più presto per poter finalmente tornare all’auspicata “normalità”.

Anche per l’iniziativa “Trekking Cassano” è stato un anno di ridotta attività escursionistica e per la prima volta, dopo 8 anni di partecipazione sempre aperta e libera che aveva abituato molti amici a presentarsi direttamente al punto di partenza senza preavviso, la cruda realtà della pandemia ha imposto drastici limiti numerici, in nome di una prudenza mai sottovalutata per evitare assembramenti che, anche in mezzo alla natura, non sempre si possono evitare.

Quando le misure lo hanno consentito, abbiamo ripreso le escursioni con piccoli gruppi di amici, la cui lista era sempre completata nel primo giorno della settimana, creandomi imbarazzo nel dover comunicare ai molti esclusi la loro posizione in “riserva” da richiamare, in caso di eventuali rinunce!

Siamo perciò giunti al traguardo dei 9 anni di attività escursionistica libera e gratuita, iniziativa che ricordo è nata per onorare un sogno di mia figlia Sara, con l’unico scopo di contribuire a far conoscere, valorizzare e difendere questo meraviglioso (ma spesso maltrattato) territorio, con oltre 150 percorsi naturalistici diversi.

Per domenica 20 dicembre ho scelto la “location” della Foresta Mercadante, solo una delle aree naturalistiche circostanti, quella circondata dai diversi borghi residenziali e compresa tra la strada di Frà Diavolo ed il “Percorso Natura”, con un bel percorso di circa 8 km tra conifere e qualche piccola oasi di castagni.

Al termine dell’escursione ci intratterremo qualche minuto per un brindisi e gli auguri per le prossime festività. Rientro a Cassano per le ore 13.00.