The Joyful Chorus for Maria Grazia Baldassarre ospite di "Libri in comune e ..."

The Joyful Chorus for Maria Grazia Baldassarre, il popolare coro gospel, insieme al maestro Roberto Angiulo, sarà ospite del nuovo appuntamento natalizio di "Libri in comune e ..." mercoledì 23 dicembre, alle ore 9, sempre sulla pagina Facebook omonima.

«Insieme alle tre rappresentanti comunali di Cassano, Binetto e Cellamare, Francesca Marsico, Marisa Romeo e Eliana Zammataro ideatrici del progetto culturale ”Libri in comune e… “ per tornare a sognare attraverso la più coinvolgente delle arti, la musica, la quale, con i suoi professionisti è essenziale per recuperare quella gioia e quella voglia di vita, che paiono essersi ottenebrate dal difficile momento che ormai da troppo tempo continuiamo a trascorrere.

Perché, come scriveva Nietzsche, "Senza la musica la vita sarebbe un errore” esattamente come lo sarebbe senza la gioia della conoscenza anche nei tempi bui del Covid 19. L’iniziativa nasce dall’intento di mettere in rete le pluriennali esperienze delle tre amministratrici comunali in ambito sociale e cultuale per promuovere spazi dedicati a tutti, dai piccoli ai grandi, scommettendo, attraverso l’uso di internet, sulla creazione di nuovi luoghi di conoscenza, bellezza e condivisione».

“Libri in comune e…” è un’iniziativa che si avvale dei patrocini della Città Metropolitana di Bari e dei comuni di Cassano, Binetto, Cellammare.