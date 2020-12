Contributo affitti, PD: «I soliti ritardi della Di Medio, ora rinviare la scadenza del bando»

Il Comune di Cassano ha pubblicato, il giorno della vigilia di Natale, il bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazioni per le abitazioni. Una misura destinata soprattutto a chi versa in stato di bisogno. Ma per il circolo cassanese del PD sarebbe l'ennesima prova delle gravi lacune in fatto di programmazione dell'amministrazione Di Medio, criticata ancora una volta per i ritardi con i quali adotta provvedimenti essenziali per i cittadini.

«Finalmente – si legge nella nota del PD -, con 2 mesi di ritardo, il nostro Ente ha provveduto a pubblicare il bando per i contributi ai canoni di locazione. A seguito della delibera regionale con data 22/10/2020, molti altri comuni hanno pubblicato il bando già a novembre, dando un numero congruo di giorni ai cittadini per parteciparvi.

I nostri bravi amministratori hanno riscontrato e predisposto gli atti di indirizzo solo in data 19 novembre per poter poi pubblicare la relativa determinazione in data 23 dicembre (!), prefissando come termine ultimo per la presentazione delle domande il 11/01/2021.

Diversi sono i quesiti che vorremmo porre all’Amministrazione.

Quando pensano di pubblicizzare questo bando in modo da portarlo a conoscenza della cittadinanza e degli aventi diritto? Vista la complessità della modulistica e della necessità di reperire le certificazioni richieste hanno fatto un calcolo dei giorni concessi ai cittadini per fare la domanda? Sanno che i cittadini dovranno probabilmente rivolgersi a intermediari qualificati (CAF, Commercialisti, Sindacati) per espletare gli adempimenti necessari nel poco tempo concesso?

In pratica – continua il PD - si danno solo 7 giorni lavorativi per presentare la documentazione, in un periodo in cui ci sono limitazioni agli spostamenti.

Si tratta, in definitiva, dell’ennesimo episodio che evidenzia la mancanza di programmazione, riducendosi ad espletare le attività sempre all’ultimo momento, creando difficoltà ai cittadini che in questo periodo avrebbero necessità di maggiore supporto e attenzione.

Chiediamo – conclude il partito - di riflettere su quanto da noi evidenziato e posticipare la scadenza almeno al 18/01/2021, se non oltre, per poter permettere ai cittadini che si trovano in stato di bisogno di poter partecipare al bando e richiedere il contributo spettante».