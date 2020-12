Cgil, Cisl e Uil: «Comune chiuso al confronto. Ma ora proroghi la scadenza del bando affitti»

Anche Cgil, Cisl e Uil chiedono lo slittamento del termine ultimo per presentare richiesta di contributo per l’affitto.

«Il termine di presentazione delle istanze – affermano in una nota i sindacati cassanesi - è fissato alle ore 12 del 11 gennaio 2021 ma di fatto (tra giorni “rossi” e “arancioni” festivi, sabati e domeniche) sono pochissimi i giorni a disposizione dei cittadini interessati per presentare le domande con la concreta possibilità di perdere un diritto oltre che di creare assembramenti, che dovrebbero, invece, essere scongiurati, sia nelle sedi sindacali per la compilazione delle istanze sia al protocollo del comune per la consegna delle stesse. Pertanto, al fine di non ledere un diritto dei cittadini e nello spirito della collaborazione più assoluta chiediamo la proroga del termine di presentazione delle domande al 15 gennaio 2021».

Non manca, nel documento di Cgil, Cisl e Uil, una critica severa sull’operato dell’amministrazione Di Medio.

«La drammaticità e la eccezionalità del momento che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ci ha portati a soprassedere dal segnalare la mancanza di passaggi che avrebbero dovuto essere fondamentali quale il coinvolgimento di tutte le associazioni presenti sul territorio comunale, in primo luogo i sindacati, sulle scelte che hanno interessato e interessano il nostro comune se non altro per lanciare un messaggio positivo di unità e collaborazione, attraverso, ad esempio, l’istituzione di un tavolo permanente. Si è persa – scrivono i sindacati – una importante occasione di confronto e fa specie notare il continuo atteggiamento di totale chiusura dell’ente nei confronti delle realtà presenti sul territorio che pure potrebbero dare un contributo positivo».