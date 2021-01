Pd a Di Medio: «Sul rientro a scuola aiuti famiglie informandole sulla situazione Covid a Cassano»

La delibera regionale emanata ieri dal presidente Emiliano ha lasciato ad alunni e alle loro famiglie la possibilità di optare per le lezioni scolastiche in presenza. Tocca ai genitori decidere: ma come farlo se non è chiara la situazione dei contagi nel nostro paese?

A dirlo è il Partito Democratico, che in una nota è tornato a "bacchettare" sul tema della comunicazione la prima cittadina e a chiedere alla sindaca uno sforzo informativo - come avviene nei comuni limitrofi, dove l'aggiornamento dei contagi da parte dell'isituzione locale avviene di frequente - proprio per aiutare genitori di alunni e studenti a compiere la scelta migliore e in serenità. L'ultimo dato fornito dalla sindaca è quello comunicato in apertura dell'ultima seduta del Consiglio comunale.

«L'Epifania - scrive il circolo cassanese del PD guidato dalla segretaria Enza Battista - è già arrivata e per tutte le famiglie si pone la necessità di affrontare il rientro a scuola per i propri figli. Ma come, vista l'emergenza epidemiologia in essere? La Regione ha deciso di proseguire nella direzione di offrire la possibilità agli studenti delle scuole pugliesi di ogni ordine e grado (dalle elementari alle superiori), e alle loro famiglie, di scegliere la didattica a distanza anche dal 7 gennaio. Contestualmente però, viene garantita l’attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli. Ma come possono i genitori del nostro paese operare una scelta oculata, in mancanza di necessari strumenti di orientamento? Primi fra tutti, bollettini giornalieri che descrivano la situazione epidemiologica a Cassano. In diversi paesi limitrofi la figura del sindaco risulta strategica in questo momento critico, esponendosi direttamente sui social ed emettendo numerosi comunicati e ordinanze, allo scopo di fornire costanti e puntuali aggiornamenti ai propri cittadini. Pertanto, il circolo del PD di Cassano delle Murge - è la richiesta - chiede a questa amministrazione di palesarsi quanto prima per rendere nota la situazione dei contagi nel nostro paese e offrire consigli/raccomandazioni ai suoi cittadini sul comportamento più appropriato da tenere».